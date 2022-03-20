CHP'li İBB'nin SİT raporu yalanını Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz çürüttü





BİLİMSEL HİÇBİR YANI YOK

Çınar ağaçlarının kesilmesinde hem teknik hem idari hem de bilimsel açıdan eksikler olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Kesim kararı hiçbir bilimsel veriye dayanmamaktadır. Kanser teşhisinin konulması halinde ortamın sterilize edilmesi gerekir. Budama dahi yapılmaz, burada ise hiçbir önleyici tedbir alınmadan kesim yapılmıştır" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kesilen çınarların olduğu alana "Dikim ortamı 6 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra daha dirençli olan Batı Çınarı fidanları ile tamamlanacaktır" ifadelerin yer aldığı tabelalar koyduğunu hatırlatan Türyılmaz, bu kararın da son derece yanlış olduğunu belirterek Türkiye için doğal yayılış gösteren Doğu Çınarı'nın dikilmesinin daha uygun olacağını aktardı.