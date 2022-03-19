CHP'li İBB'nin rezaletine ilçe sakinleri isyan etti: Atatürk fotoğraflarını kaldırdılar, şimdi çınarları katlettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin gerekli yasal izni almadan Çırağan Caddesi'nde asırlık çınar ağaçlarını kesmesine Beşiktaş sakinleri sert tepki gösterdi. İBB'yi beceriksizle suçlayan Beşiktaşlı vatandaşlar, "Bu ağaçları bakımsızlıktan kanserli yapan sizsiniz. Tedavi etseydiniz" diyerek tepkilerini dile getirdi.
DERTLERİ ASLA AĞAÇ DEĞİL
Hüseyin Kaya (Emekli üst düzey yönetici): Beşiktaşımız'ın simgesini kestiler. Burada yaşayan vatandaşların görüşünü almadan, sormadan bu ağaçları kestiler. İnsanlar da kanser oluyor. Ama ne yapıyoruz, tedavi için her yolu deniyoruz. Siz de tedavileri için her yolu deneseydiniz. Günümüz teknoloji çağı. Her yolu deneseydiniz.
Yusuf Şeker (İşsiz, İBB'den siyasi nedenle işten atılmış): Bu ağaçlar birilerinin manzarası kapanmasın diye kesildi. 120 yıldır duran, bakımı yapılan ağaçlar bir anda hastalanıp kesiliyor. Hiç inandırıcı değil. Bilinçli yapıldığını düşünüyorum.