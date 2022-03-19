Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında yer aldı

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak olan köprü, 2023 metrelik uzunluğu ile 'Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olma özelliğini taşıyor.
ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Japonya'da yayın yapan 5 ulusal gazeteden biri olan Nikkei Asia, manşetine taşıdığı haberde 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kapsamlı bir şekilde ele aldı. Simgelerin Köprüsü'nün, 2023 metre orta açıklıkla Japonya'nın Akashi Kaiko Köprüsü'nü 30 metreyle geride bıraktığına dikkat çekilen haberde; 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa'yı bağlayan dördüncü köprü olduğu ifade edildi.
İki yaka arasındaki ulaşım mesafesinin 6 dakikaya ineceğine dikkat çekilen haberde, eskiden bu sürenin 1,5 saat olduğuna vurgu yapıldı.