Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında yer aldı

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak olan köprü, 2023 metrelik uzunluğu ile 'Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olma özelliğini taşıyor.