Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.03.2022 04:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2022 04:53
    ABONE OL

    Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında yer aldı

    Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayarak, Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında yer aldı. Japonya'da yayın yapan 5 ulusal gazeteden biri olan Nikkei Asia maşnetine taşıyarak; 2023 metre orta açıklıkla Japonya'nın Akashi Kaiko Köprüsü'nü 30 metreyle geride bıraktığına dikkat çekti.

    915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında

    Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak olan köprü, 2023 metrelik uzunluğu ile 'Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olma özelliğini taşıyor.



    ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
    Japonya'da yayın yapan 5 ulusal gazeteden biri olan Nikkei Asia, manşetine taşıdığı haberde 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kapsamlı bir şekilde ele aldı. Simgelerin Köprüsü'nün, 2023 metre orta açıklıkla Japonya'nın Akashi Kaiko Köprüsü'nü 30 metreyle geride bıraktığına dikkat çekilen haberde; 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa'yı bağlayan dördüncü köprü olduğu ifade edildi.



    İki yaka arasındaki ulaşım mesafesinin 6 dakikaya ineceğine dikkat çekilen haberde, eskiden bu sürenin 1,5 saat olduğuna vurgu yapıldı.



        Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Firmalarımız Güney Koreli iş ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı, 5 binin üzerinde personelin, 740 iş makinasının geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim" ifadelerine de yer verildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar uyarısı!
        Haberler Güncel Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında yer aldı
            SON DAKİKA