Geziciler ve sözde çevrecilerin ölüm sessizliğine büründüğü CHP'li İBB'nin ağaç katliamına AK Parti'den bir tepki daha!





"Bir sorun var ise çözmek yerine üzerini örtmeyi yöntem sayan bir bakış açısı hâkim bugün İstanbul'da. Son 20 yılda İstanbul, büyük çevre sorunlarını stratejik hamlelerle ve doğru taktiklerle çözen, riskleri azaltan, çehresi daha da güzelleşen ve dünyayla yarışan bir şehirden; yeniden çevre sorunlarıyla anılan, sıkıntılarını çözme iradesi gösteremeyen ve günün sonunda sorun daha da büyümesin diye ilgili Bakanlıkların olaya el koymak durumunda kaldığı bir şehir haline dönüşmüştür.."



"Belediye Başkanı bizim mensubu olduğumuz anlayışta şehr'ül emindir. Kendinden emin olunan, emaneti gözü gibi koruyan ve aldığından daha yukarı noktaya taşıyan kişidir. Tıpkı o şehrin insanları gibi doğasını, o şehirde yaşayan tüm canlıları korumak, geçmişin ve geleceğin emaneti olan çınar ağaçlarını muhafaza etmek en başta şehrin Belediye Başkanına düşen önemli bir vazifedir."