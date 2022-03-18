Geziciler ve sözde çevrecilerin ölüm sessizliğine büründüğü CHP'li İBB'nin ağaç katliamına AK Parti'den bir tepki daha!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını kesmesine yönelik tepkiler sürüyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan; belediye başkanının şehr'ül emin olduğunu söyledi.
Karaaslan; "O şehrin insanları gibi doğasını, o şehirde yaşayan tüm canlıları korumak, geçmişin ve geleceğin emaneti olan çınar ağaçlarını muhafaza etmek en başta şehrin Belediye Başkanına düşen önemli bir vazifedir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çınar ağacı kesmesine sessiz kalınmasını da eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, "İBB'nin birçok sorumsuz uygulamasına sessiz kalmayı seçenler öyle görünüyor ki bugün de yarın yaşanacaklarda da bu sessizliklerini sürdürecekler" diye konuştu.
Çiğdem Karaaslan'ın açıklamaları şöyle:
"Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çırağan Caddesi'nde, şehrin siluetinin ayrılmaz bir parçası olan asırlık çınar ağaçlarının kesildiği haberini aldık ve ne yazık ki iki yıl içinde tam 112 ağacın bu şekilde kesildiğini öğrendik. Süreci tüm yönleriyle ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz."
"İstanbul'un değerlerini titizlikle ve özenle koruması gerekirken; görevi devraldığı günlerde ilk icraatları İstanbul'a estetik bir değer katma amacıyla yapılan dikey bahçeleri sökmek olan, şehre katkı sunmak yerine yıkmakla, sökmekle, arıtma tesisi çalıştırmamakla övünen bir yönetimle karşı karşıyayız. İBB denilince İstanbullulara hizmet verecek bir projeyi değil de kaybolan atları, bakımsızlıktan telef olan hayvan dostlarımızı, müsilaj tehdidi karşısında belediye yönetiminin çaresizliğini konuşuyorsak başa dönüp Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı işlerin sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz."