Gezici tayfa ve sözde çevrecilerin ikiyüzlülüğü! CHP'li İBB'nin ağaç katliamı karşısında dilini yuttular: Tepkiler çığ gibi
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beşiktaş Çırağan'da bulunan koruma statüsündeki asırlık 112 çınar ağacını katletti. İBB'nin ağaç katliamına tepkiler çığ gibi büyürken, Gezi parkı olaylarında 8 ağaç bahanesiyle ülkeyi yangın yerine çeviren Gezici tayfa, STK'lar ve sözde çevrecilerin ikiyüzlü tutumu tepki çekti. AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, "Geziciler neredesiniz? İBB yine doğa katliamı yapıyor" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. CHP'li İBB'ye gösterlen diğer tepkileri sizler için derledik. İşte detaylar...
17.03.2022 17:53 - Son Güncelleme: 17.03.2022 17:57
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını kesmesine yönelik tepkiler sürüyor.
Feyza Kızıltaş: "Taksim'de bir ağaç için kıyameti koparan ünlülerimiz, Çırağan'da kesilen asırlık 112 ağaca neden lal?"
Ferhat Çakıroğlu: "Dolmabahçe-Çırağan, 'Çınar Ağaçlı Yol' artık yok. Beton yol var. CHP'li belediyecilik!"