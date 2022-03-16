CHP'li İBB'nin ağaç katliamına sessiz kalan sözde çevrecilerin ikiyüzlülüğü! AK Parti: "Bu zihniyet, nobran bir zihniyettir”
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beşiktaş Çırağan'da bulunan 'korumaya değer' statüdeki 112 çınar ağacını tedavi etmek yerine kökünden kesti. AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İBB'nin ağaç katliamına sert tepki gösterdi. Turan, "İBB'nin 112 çınar ağacını kesmesi çevre katliamıdır. Medeniyet katliamıdır. İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır. Ağaç katliamına tepkisiz kalan sözüm ona çevre derneklerini, STK'ları ve çevrecileri ibretle izliyoruz. Bu zihniyet, nobran bir zihniyettir" dedi.
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını kesmesi yönelik tepkiler sürüyor.
SABAH'a konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan; "Ağaç katliamına tepkisiz kalan sözüm ona çevre derneklerini, STK'ları ve çevrecileri ibretle izliyoruz. Bu zihniyet, nobran bir zihniyettir" dedi.
TURAN: "AĞAÇLARIN KESİLMESİ ÇEVRE, MEDENİYET VE TARİH KATLİAMI"
Hasan Turan şunları söyledi:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 adet çınar ağacını hastalık bahanesiyle kesmesi çevre katliamıdır. Medeniyet katliamıdır. İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır. Buna tepkisiz kalan sözüm ona çevre derneklerini, STK'ları ve çevrecileri ibretle izliyoruz. Bu zihniyet, nobran bir zihniyettir."
"İSTANBULLULAR İBB BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA BEKLİYOR"
"Çevre bilinci ve duyarlılığı olan bütün İstanbullular İBB Başkanı'ndan bir açıklama beklemektedir. Ama kendisi ortalıkta yok. Belediyenin tasarrufu olan bir çevre katliamında bir açıklama yapma gereği bile duymuyor."