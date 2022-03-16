CHP'li İBB'nin ağaç katliamına sessiz kalan sözde çevrecilerin ikiyüzlülüğü! AK Parti: "Bu zihniyet, nobran bir zihniyettir”

"İSTANBULLULAR İBB BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA BEKLİYOR"

"Çevre bilinci ve duyarlılığı olan bütün İstanbullular İBB Başkanı'ndan bir açıklama beklemektedir. Ama kendisi ortalıkta yok. Belediyenin tasarrufu olan bir çevre katliamında bir açıklama yapma gereği bile duymuyor."