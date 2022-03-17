İBB tarihi çınarları keserken, Bursa Büyükşehir Belediyesi 433 yıllık çınarların bakımını sürdürüyor!

Sadece geçtiğimiz yıl gövdelerinde çürüme saptanan 5 anıt çınarın restorasyonunu tamamladık. Tophane ve Kültürpark içindeki tahmini yaşları 219 ve 433 olan iki ağacın restorasyonu çalışmaları da halen devam ediyor. Bunun yanında yıl sonuna kadar olan programımız kapsamında da toplam 1200 anıt ağacın budama ve rutin bakımları gerçekleştirilecek.

Bursa'nın 'Yeşil Bursa' kimliğine yakışır bir kent olması için dönem başında 1,5 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefimizi 3 milyona çıkarak, ağaç ve doğaya verdiğimiz önemi de göstermiş olduk" diye konuştu.