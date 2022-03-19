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    • 20.03.2022 06:38
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    • 20.03.2022 06:44
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı yayınladı: Kuvvetli ve yoğun kar alarmı! İşte güncel tahminler | 20-24 Mart 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlere göre bugün birçok il için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise kar yağışının yurt genelinde perşembe gününe kadar etkili olacağı duyuruldu. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji haritayı yayınladı: Kuvvetli ve yoğun kar alarmı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        İL İL TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İSTANBUL °C, 6°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 5°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 5°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ADANA °C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            ANTALYA °C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            HATAY °C, 11°C
            Parçalı bulutlu

            ISPARTA °C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 1°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KAYSERİ °C, 1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

            KONYA °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 0°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            DÜZCE °C, 3°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

            KASTAMONU °C, 0°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 3°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE °C, 5°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SAMSUN °C, 5°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            TOKAT °C, 3°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            TRABZON °C, 5°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZURUM °C, -6°C
                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                KARS °C, -7°C
                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                MALATYA °C, 3°C
                Çok bulutlu

                VAN °C, 1°C
                Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 3°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                GAZİANTEP °C, 7°C
                Parçalı bulutlu

                SİİRT °C, 5°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 7°C
                Parçalı bulutlu


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                        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı yayınladı: Kuvvetli ve yoğun kar alarmı! İşte güncel tahminler | 20-24 Mart 2022
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