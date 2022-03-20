Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabında anlattığı anekdot: Doğu Akdeniz'de arama yapmamıza karşı çıkan askerler FETÖ'cü çıktı

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönem Türkiye'nin Milli Enerji Politikası'yla atılım yaptığı dönem. Geçtiğimiz günlerde 'Burası Çok Önemli' isimli kitabını çıkaran Albayrak, içinde birbirinden ilginç anılarını da anlatıyor. Onlardan biri ise Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gaz aramasına karşı çıkan komutanın 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan askerlerden olması.

Berat Albayrak'ın anlattığı o anekdot ve Türkiye'nin Milli Enerji Politikası hamleleri:

"DOĞU AKDENİZ'E KARŞI ÇIKAN ASKERLER MERDİVENE DİZİLEN ASKERLERİN İÇİNDEYDİ"

"Doğu Akdeniz konusu Türkiye'nin milli bağımsızlık konusudur. Darbe öncesi 2016 yılı alanlar Rumlar tarafından belirlenirken biz hızlıca toplantı yapma kararı aldık. Dışişleri, Enerji Bakanlığı ve askeri kanat. Toplantıların birinde askeri şahıslardan bir iki tanesi 'Ne işimiz var, bu gerginliğe ne gerek var? Niye şöyle yapıyoruz? Niye böyle yapıyoruz? X ülke ne der? Y ülke ne der?' diyerek ciddi muhalefet yaptılar. Biz o zaman Türkiye sonuna kadar haklarını savunmak zorunda dedik. Nitekim hükümet olarak devlet olarak bu reaksiyonu gösterip bu adımları attık. Aradan aylar geçti 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da merdivene dizilen askerlerden bir iki tanesi o toplantıda bize muhalefet eden askerlerdi. "