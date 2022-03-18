Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ateşten gömleği neden giydi? "Bu devir, çileyi seçme zamanıdır "





İşte Kaplan'ın bugünkü yazısı;



"'Babamız hapiste' demenin zor olduğunu biliyorum. Amma siz bunun ne büyük bir şeref, ne yüce bir hizmet olduğunu büyüyünce daha iyi anlayacaksınız. Her baba, çocuğuna bir şeyler bırakır. Ben ise size, inancı ile dinamik ayakta duran, eserleri nesillerden nesillere akacak ve hiçbir zaman kıymetten düşmeyecek koca bir kütüphanesi olan mazlum bir baba bırakıyorum. Bu çağ, bu devir çileyi seçme zamanıdır..."



Kırktan fazla esere imza atmış, Yüksek İslam Enstitüsü mezunu, ulema soyundan gelen baba Sadık Albayrak, 12 Eylül yargısı tarafından atıldığı zindandan bu mektubu yazdığında Berat Albayrak 5 yaşındaydı. Necip Fazıl'a sadece talebelik değil, yoldaşlık da yapmış, onunla beraber yargılanmış bir babanın kaleminden dökülen bu satırların yükünü taşıyan Albayrak'ın, dünyanın ekonomik kriz beklediği, Türk ekonomisinin saldırıya maruz kalacağı bilinen dönemlerden birinde Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir ateşten gömleği neden giydiğini anlıyor insan.