Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ateşten gömleği neden giydi? "Bu devir, çileyi seçme zamanıdır "

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' isimli kitap raflarda yerini aldığı günden itibaren büyük ilgi gördü. Albayrak'ın görev aldığı dönemde ateşten gömlek giydiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, konuyu köşesine taşıdı. Kaplan, yazısında, "Müellifin, "Bu devir, çileyi seçme zamanıdır" diyen bir babanın oğlu olduğunu bilerek okuyun bu kitabı..." ifadelerini kullandı.
İşte Kaplan'ın bugünkü yazısı;
"'Babamız hapiste' demenin zor olduğunu biliyorum. Amma siz bunun ne büyük bir şeref, ne yüce bir hizmet olduğunu büyüyünce daha iyi anlayacaksınız. Her baba, çocuğuna bir şeyler bırakır. Ben ise size, inancı ile dinamik ayakta duran, eserleri nesillerden nesillere akacak ve hiçbir zaman kıymetten düşmeyecek koca bir kütüphanesi olan mazlum bir baba bırakıyorum. Bu çağ, bu devir çileyi seçme zamanıdır..."
Kırktan fazla esere imza atmış, Yüksek İslam Enstitüsü mezunu, ulema soyundan gelen baba Sadık Albayrak, 12 Eylül yargısı tarafından atıldığı zindandan bu mektubu yazdığında Berat Albayrak 5 yaşındaydı. Necip Fazıl'a sadece talebelik değil, yoldaşlık da yapmış, onunla beraber yargılanmış bir babanın kaleminden dökülen bu satırların yükünü taşıyan Albayrak'ın, dünyanın ekonomik kriz beklediği, Türk ekonomisinin saldırıya maruz kalacağı bilinen dönemlerden birinde Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir ateşten gömleği neden giydiğini anlıyor insan.
Gerçi Enerji Bakanlığı dönemi de çok farklı değildi. Zira Kuzey Suriye'de bir PKK devleti kurulması ve İsrail'in Doğu Akdeniz'deki enerji koridoruna Türkiye dışlanarak yol açılması planları yapılırken Enerji Bakanı olmuştu. PKK devleti hayalleri ordumuzca çöpe atılırken, o da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini korumaya girişmişti. Berat Albayrak'tan önce Akdeniz'de diledikleri gibi at koşturanların işi artık zordu."
Berat Albayrak'ın kaleminden çıkan "Burası Çok Önemli: Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabını okurken dört yıl önce yazdığım bu satırlara döndüm. Turkuvaz Kitap'tan çıkan eser, Albayrak'ın özellikle gençlere hitap ederek hem enerji hem de ekonomi alanında verdiği mücadelenin perspektifini ortaya koyuyor. Bu kitaba sadece bir otobiyografi dersek, hakkını vermiş olmayız. Zira hem bir yakın tarih dersi hem de milli enerji-ekonomi politikalarının hayata geçirilmesine engel olan içerideki ve dışarıdaki dinamikleri teşhis eden bir gelecek vizyonu da sunuyor aynı zamanda...