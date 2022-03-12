Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabında dikkat çeken Mavi Vatan vurgusu: 'Atılacak adımlardan asla dönüş yok'

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın Burası Çok Önemli! Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye ismiyle kaleme aldığı kitap okuyucuyla buluştu. Albayrak, Turkuvaz Kitap'tan çıkan 288 sayfalık kitabında, hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı beş yıllık süre zarfında daha önce kamuoyuna yansımayan çok sayıda anekdotu okuyucuyla paylaşıyor.
ÜLKESİ İÇİN HANGİ HAYALLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Dr. Berat Albayrak, neleri değiştirmek istediği, ülkesi için hangi hayallerin peşine düştüğü gibi soruların cevabını da kitabında paylaşırken, sayısız saldırı, iftira ve hakarete rağmen kendisini çıktığı yoldan geri döndürmeyen ilkeleri ile ilgili ipuçları da veriyor. Kitabı kaleme alma amacının, hiçbir saldırıya, iddiaya ve iftiraya cevap vermek olmadığını vurgulayan Albayrak bu kitabı "Siyasi bir polemiğe, tartışmaya kapı aralamak için değil; yüklendiğimiz yükün, talip olduğumuz idealin, verdiğimiz mücadelenin, hayata geçirdiklerimizin ne olduğunu merak edenlerle paylaşmak, bu dönüşümün ve yeni dönemin takipçisi olacak gençlerimize yapılanları birinci elden anlatmak için..." kaleme aldığını ifade ediyor.
Albayrak, kitapta Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmek için siyasi kariyeri boyunca attığı adımların şifrelerini sunuyor. Ayrıca bakanlığı boyunca ektiği tohumların bir kısmının hayata geçtiğini, bir kısmının da yeni hayata geçmeye başladığını aktaran Albayrak, bir kısmının da yakın gelecekte uygun koşulların oluşması ile devreye gireceğini belirtiyor.
Ekonomik bağımsızlık için şart olan cari açık probleminin artık Türkiye için kesinlikle çözüldüğüne şahit olunacağını söyleyen Albayrak, bunun için güçlü altyapısıyla turizmin özellikle pandemiden sonra daha da pozitif şekilde ayrışarak ülkemizin 50 milyar dolar üzerinde yıllık gelire ulaşabileceğini aktarıyor. Cari dengede en büyük yükü yıllık ortalama 50 milyar dolar ithalat rakamıyla enerjinin oluşturduğunu söyleyen Albayrak, "Bırakın ithalatın ikamesini, Türkiye 2030 yılından önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek" diyor.