Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonu yüzde 25'lerde devraldı yüzde 11 seviyelerinde tuttu!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' isimli kitabıyla ilgili dikkat çeken detayları Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna köşesine taşıdı. Dünyada hiçbir bakan Berat Albayrak kadar harici ve dahili bedhahlar tarafından sistemli bir saldırıya uğramadığını belirten Tuna, "Onca operasyona ve pandemi koşullarına rağmen yüzde 25'lerde devraldığı enflasyonu yüzde 11 seviyelerinde tutmayı başarmıştı." ifadelerini kullandı.
İşte Salih Tuna'nın bugünkü yazısı;
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelir gelmez ekonomimiz kur saldırısına maruz kalmıştı.
Evet, daha ilk günden...
Bunu da sözde finansçılar, "piyasa tepkisi" olarak yutturmaya çalışmıştı.
Halbuki, önceki bakanlığı döneminde "devrim" niteliğinde hizmetler yapan Berat Albayrak'a "piyasa" olumlu tepki göstermeli değil miydi?
En azından, başarısını kanıtlamış olduğu için belirli bir müddet tanınması gerekmez miydi?
Bu denli acul tepki göstermelerinin gerçek nedeni neydi?..
Enerji Bakanlığı döneminde "yerli ve yenilenebilir enerji" için neler yaptığını, özellikle Mavi Vatan için efsanevi meydan okuyuşunu ve "Tam Bağımsız Türkiye" yolundaki dirayetini çok iyi biliyorlardı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan kimileri Akdeniz'de Mavi Vatan için yapmak istediklerine karşı çıkmışlar, ama yolundan milim sapmamış, doğalgaz rezervleri bulmamızı sağlayan gemileri müthiş bir öngörüyle satın almıştı.
Karşı çıkanlar mı?
Berat Albayrak'ın yeni çıkan "Burası Çok Önemli!" kitabından okuyalım: "15 Temmuz'un hemen ertesinde, o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesi içinde olduğu ortaya çıktı..."
Gelgelelim...
Sayın Albayrak'ın bizim "devrim" olarak nitelendirdiğimiz hizmetleri, küresel finans çevrelerinin de içinde bulunduğu network tarafından "affedilmez günah" olarak siciline işlenmişti
Küresel sistemin dayatmalarına boyun eğmediğini gördükleri için de finans saldırılarına karşı direneceğini tahmin etmekte zorlanmamışlardı.
Haliyle, göreve gelir gelmez boğmaya çalışmışlardı.