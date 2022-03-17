Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonu yüzde 25'lerde devraldı yüzde 11 seviyelerinde tuttu!

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Dünyada hiçbir bakan Berat Albayrak kadar harici ve dahili bedhahlar tarafından sistemli bir saldırıya uğramamıştır.

O kadar ki, bu aşağılık saldırılardan yeni doğan bebeği bile nasibine düşeni almıştır.

Finansal saldırılar zaten matine-suare devam etmiştir.

Mesela, yerel seçim öncesindeki 22 Mart 2019'da bir ABD bankası "TL kaybedecek..." diyerek kur saldırısı başlatmış, yabancı yatırımcılar da çok büyük miktarda Türk Lirası açığa satış yapmışlardı

Berat Albayrak seçime müdahale mesabesindeki bu saldırıyı müthiş bir manevrayla savuşturmuştu.



Hülasa, onca operasyona ve pandemi koşullarına rağmen yüzde 25'lerde devraldığı enflasyonu yüzde 11 seviyelerinde tutmayı başarmıştı. Bakınız, Babacan döneminde 2010'da 49 milyar dolar, 2011'de 77 milyar dolar, 2012'de 48 milyar dolar, 2013'te 65 milyar dolar cari açık verdik. Buna mukabil, Berat Albayrak döneminde 2019'da 1.6 milyar CARİ FAZLA verdik.



Sevgili Kılıçdaroğlu da işte bu Babacan'a ekonomiyi emanet edeceklerini matah bir şeymiş gibi söylüyor

Hayır yani, Babacan'ın marifeti nedir; partisinin kurucularından birinin (Metin Gürcan) ajanlık suçundan tutuklanması mı?