Vatandaşlardan Berat Albayrak'ın ‘Burası Çok Önemli!’ kitabına tam not: Tam bağımsız Türkiye'nin şifrelerini sunuyor!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini yaptığı 5 yıllık dönemde uyguladığı politikaları anlattığı "Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" adlı kitabı geçen cuma günü D&R mağazalarında raflardaki yerini aldı. 288 sayfalık kitapta, bakanlık yaptığı süre zarfında daha önce kamuoyuna yansımayan çok sayıda anekdotu okuyucuyla paylaşan Berat Albayrak, kitapta Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmek için siyasi kariyeri boyunca attığı adımların şifrelerini sunuyor.
'ADI GİBİ ÇOK ÖNEMLİ'
Albayrak'ın, Türkiye'nin yaptığı hamleler neticesinde 2030'a kalmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak en güçlü dönemine yürüdüğünü vurguladığı kitaba, tüm Türkiye'de vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle Albayrak'ın memleketi Trabzon'da birçok okur, kitabı almak için Forum AVM'de bulunan D&R mağazasına akın etti. Sabah'ta yer alan habere göre, kitabı alan vatandaşlardan bazıları kitapla ilgili düşüncelerini anlattı. İşte söyledikleri:
Murat İslam: Berat Albayrak, bakanlığı döneminde çok güzel işler yaptı. Bu kitap, onun hayata geçirdiği projelerin gerçekleşme zamanının geldiğini anlatıyor. Siyasi ve ekonomik açıdan tam bağımsız Türkiye'nin şifrelerini sunuyor. İsmi gibi, çok önemli' bir kitap. Kitabı, kendim ve çocuklarım için aldım ve herkese tavsiye ediyorum.