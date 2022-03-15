Vatandaşlardan Berat Albayrak'ın ‘Burası Çok Önemli!’ kitabına tam not: Tam bağımsız Türkiye'nin şifrelerini sunuyor!

'ADI GİBİ ÇOK ÖNEMLİ'

Albayrak'ın, Türkiye'nin yaptığı hamleler neticesinde 2030'a kalmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak en güçlü dönemine yürüdüğünü vurguladığı kitaba, tüm Türkiye'de vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle Albayrak'ın memleketi Trabzon'da birçok okur, kitabı almak için Forum AVM'de bulunan D&R mağazasına akın etti. Sabah'ta yer alan habere göre, kitabı alan vatandaşlardan bazıları kitapla ilgili düşüncelerini anlattı. İşte söyledikleri: