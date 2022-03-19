Berat Albayrak'ın hakkını muhalifler bile teslim etti: Gerçek bir kez ortaya çıktı mı unutturamazsınız





Düşünün... Bir Enerji Bakanı, "Enerji coğrafyasının tam göbeğindeki Türkiye'de neden petrol ve doğalgaz yok", "Nerede öve öve bitirilemeyen diğer yeraltı zenginlikleri" sorularının peşine nihayet düşüyor...



Avrupa bu işi 40 yıl önce tamamlamış olsa da bunca yıl neyle meşgul olduklarını merak ettiğimiz Maden Tetkik Arama Kurumu'nu, Türkiye'nin kaynaklarının MR'ını çekmek için sonunda sahaya sürüyor...

"Arandı, bulunamadı, masraflı iş, macera" diye önüne konan eski raporlara rağmen tekrar tekrar deneme cüreti gösteriyor... Ve bugün umutla beklediğimiz, yüzde yüz yerli akıl ve ekipmanla yapılan sondajlara giden yolun taşlarını döşüyor.