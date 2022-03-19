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    • 19.03.2022 09:22
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    Berat Albayrak'ın hakkını muhalifler bile teslim etti: Gerçek bir kez ortaya çıktı mı unutturamazsınız

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaya çıkan “Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye” kitabında, ortaya konulan ekonomi politikalarıyla Türkiye’nin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecine girdiğini vurguluyor. "Gerçekler zamanla anlaşılır" başlıklı yazısında Albayrak'ın enerji hamlesine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Baksanıza, Albayrak'ın işini Türkiye için ciddiye alan cesur bakan profilinin hakkını pek çok muhalif bile teslim etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Albayrak’ın hakkını muhalifler bile teslim etti

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaya çıkan "Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabında, ortaya konulan ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecine girdiğini vurguluyor.


    MUHALİFLER HAKKINI TESLİM ETMEYE BAŞLADI
    "Gerçekler zamanla anlaşılır" başlıklı yazısında Albayrak'ın enerji hamlesine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Baksanıza, Albayrak'ın işini Türkiye için ciddiye alan cesur bakan profilinin hakkını pek çok muhalif bile teslim etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

    İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısı;

    Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli!" isimli kitabını okurken, gerçeği yaşandığı anda anlamanın ne kadar zor olduğunu düşündüm.
    Hele hele gerçeği eğip bükerek manipülasyon yapmayı neredeyse tek ve meşru muhalefet sayan örgütlü yapıların olduğu bizim gibi ülkelerde...
    Zamana ihtiyaç var.

    Örneğin, Albayrak'ın kitabında anlattığı Türkiye'nin jeokimya ve jeofizik haritalarının çıkarılması çalışmaları...



    Düşünün... Bir Enerji Bakanı, "Enerji coğrafyasının tam göbeğindeki Türkiye'de neden petrol ve doğalgaz yok", "Nerede öve öve bitirilemeyen diğer yeraltı zenginlikleri" sorularının peşine nihayet düşüyor...

    Avrupa bu işi 40 yıl önce tamamlamış olsa da bunca yıl neyle meşgul olduklarını merak ettiğimiz Maden Tetkik Arama Kurumu'nu, Türkiye'nin kaynaklarının MR'ını çekmek için sonunda sahaya sürüyor...

    "Arandı, bulunamadı, masraflı iş, macera" diye önüne konan eski raporlara rağmen tekrar tekrar deneme cüreti gösteriyor... Ve bugün umutla beklediğimiz, yüzde yüz yerli akıl ve ekipmanla yapılan sondajlara giden yolun taşlarını döşüyor.



        Hazine ve Maliye Bakanlığı da yapan Albayrak'ın yüzyılın ekonomik paradigmalarının radikal şekilde değişeceği öngörüsüyle Türk ekonomisini daha güvenli hale getirme çabalarının önemini de şimdi görüyoruz.

        Peki bu işler olup biterken kamuoyunun önüne hangi gündem atılıyordu?
        Aynen öyle... Siyasi parti liderleri bile Meclis kürsüsünde "damat" diye sakız çiğniyorlardı.
        Bugünlerde anlıyoruz neyin üzerini örtmeye, hangi çabayı engellemeye çalıştıklarını.


        Baksanıza, Albayrak'ın işini Türkiye için ciddiye alan cesur bakan profilinin hakkını pek çok muhalif bile teslim etmeye başladı.
        Evet, geç olsun da güç olmasın...
        Zira gerçek bir kez ortaya çıktı mı unutturamazsınız, geriye dönemezsiniz...
        Yeni zemin odur.
        Sevindirici olansa Berat Bey'in bütünlükçü perspektifinin enerji ve ekonomi alanında devam ediyor olması...

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        Haberler Güncel Berat Albayrak'ın hakkını muhalifler bile teslim etti: Gerçek bir kez ortaya çıktı mı unutturamazsınız
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