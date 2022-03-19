Berat Albayrak'ın hakkını muhalifler bile teslim etti: Gerçek bir kez ortaya çıktı mı unutturamazsınız

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaya çıkan "Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabında, ortaya konulan ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecine girdiğini vurguluyor.
MUHALİFLER HAKKINI TESLİM ETMEYE BAŞLADI
"Gerçekler zamanla anlaşılır" başlıklı yazısında Albayrak'ın enerji hamlesine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Baksanıza, Albayrak'ın işini Türkiye için ciddiye alan cesur bakan profilinin hakkını pek çok muhalif bile teslim etmeye başladı." ifadelerini kullandı.
İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısı;
Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli!" isimli kitabını okurken, gerçeği yaşandığı anda anlamanın ne kadar zor olduğunu düşündüm.
Hele hele gerçeği eğip bükerek manipülasyon yapmayı neredeyse tek ve meşru muhalefet sayan örgütlü yapıların olduğu bizim gibi ülkelerde...
Zamana ihtiyaç var.
Örneğin, Albayrak'ın kitabında anlattığı Türkiye'nin jeokimya ve jeofizik haritalarının çıkarılması çalışmaları...
Düşünün... Bir Enerji Bakanı, "Enerji coğrafyasının tam göbeğindeki Türkiye'de neden petrol ve doğalgaz yok", "Nerede öve öve bitirilemeyen diğer yeraltı zenginlikleri" sorularının peşine nihayet düşüyor...
Avrupa bu işi 40 yıl önce tamamlamış olsa da bunca yıl neyle meşgul olduklarını merak ettiğimiz Maden Tetkik Arama Kurumu'nu, Türkiye'nin kaynaklarının MR'ını çekmek için sonunda sahaya sürüyor...
"Arandı, bulunamadı, masraflı iş, macera" diye önüne konan eski raporlara rağmen tekrar tekrar deneme cüreti gösteriyor... Ve bugün umutla beklediğimiz, yüzde yüz yerli akıl ve ekipmanla yapılan sondajlara giden yolun taşlarını döşüyor.