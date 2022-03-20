🌂İstanbul'da yarın okullar tatil mi, ders var mı? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika!

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.