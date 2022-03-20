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    • 20.03.2022 16:02
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    🌂İstanbul'da yarın okullar tatil mi, ders var mı? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika!

    Kar tatili haberleri öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Valiliği kar tatili açıklamaları merakla bekleniyor. İstanbul'un birçok bölgesinde 4 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların yarın da tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı. Meteoroloji’den yapılan 5 günlük hava tahminlerine göre 21 Mart Pazartesi İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi, ders var mı? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalar!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da yarın okullar tatil mi, ders var mı?

    İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Perşembe günü başlayan ve etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edilmişti. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi, ders var mı? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalar!

    21 MART PAZARTESİ İSTANBULA'A KAR YAĞACAK MI?

    Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava tahminlerine göre 21 Mart Pazartesi İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı İstanbul'da Salı gününden itibaren yağmurlu havaya bırakacak.

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Okulların yarın tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Akşam saatlerinde konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nin açıklama yapması bekleniyor.

        KAR YAĞACAK MI?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İSTANBUL °C, 6°C

        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 5°C

        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 5°C

        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
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        Haberler Güncel 🌂İstanbul'da yarın okullar tatil mi, ders var mı? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika!
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