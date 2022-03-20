🌂İstanbul'da yarın okullar tatil mi, ders var mı? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika!

İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Perşembe günü başlayan ve etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edilmişti. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi, ders var mı? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalar!
21 MART PAZARTESİ İSTANBULA'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava tahminlerine göre 21 Mart Pazartesi İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı İstanbul'da Salı gününden itibaren yağmurlu havaya bırakacak.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların yarın tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Akşam saatlerinde konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nin açıklama yapması bekleniyor.