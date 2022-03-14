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    • 15.03.2022 01:29
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    8 ağaç bahanesiyle çıkan Gezi olaylarına destek veren İmamoğlu, İBB'nin katlettiği 112 çınarla ilgili tek kelime söyleyemedi

    CHP'li İBB, Çırağan'da bulunan 'korumaya değer' statüdeki 112 çınar ağacını kökünden kesti. AK Parti İBB Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, İBB'nin Çırağan'daki ağaç katliamına tepki gösterdi, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kabahasanoğlu, 8 tane ağacın kamu yararı olduğu için tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde bir yerden başka bir yere nakledildiği için İstanbul'un Gezi Olayları'na şahit olduğunu hatırlatarak, "O gün o eylemleri gerçekleştirenlere kahraman diyen belediye başkanımız, bugün 112 tane ağaçla ilgili henüz kamuoyuna çıkıp bir kelime söyleyebilmiş değil" ifadelerini kullandı.

    Katledilen 112 ağaçla ilgili tek kelime edemedi

    AK Parti İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, İBB'nin, Çırağan Caddesi'de bulunan tarihi 112 çınar ağacı kesmesine tepki gösterdi.

    CHP'li İBB yönetiminde, İstanbul'da çevre konusunda olumlu işler yapılmadığını dile getiren Kabahasanoğlu, "Mevcut yönetimin çevre konusunda üzülerek ifade ediyorum sicili bozuk." dedi.



    8 tane ağacın kamu yararı olduğu için tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde bir yerden başka bir yere nakledildiği için İstanbul'un Gezi Olayları'na şahit olduğunu hatırlatan Sadullah Kabahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sessizliğine tepki gösterdi.

    Sadullah Kabahasanoğlu, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

    "ÇEVRE SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"
    "Bizim için çevre siyaset üstü bir konudur. Bunu her fırsatta vurgulayan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızın, çevre ile ilgili belediye başkanlığından bugüne kadar yapmış olduğu Türkiye'de çığır açtığı çok ciddi adımlar var. Hatta biz kendisinden şöyle öğrendik, çevre bir propaganda aracı değil, bir inanç ve gayret meselesidir. Ancak burada vurgulamam gereken bir konu daha var; çevre aslında bir bütündür. Bütünsel yaklaşılması gereken bir konudur.


    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu

    MEVCUT YÖNETİMİN SİCİLİ BOZUK...
    Bakınız son 3 yıl İstanbul'da, çevre konusunda pozitif işler konuşamamaktayız. Bunu vurgulamak zorundayım. Mevcut yönetimin çevre konusunda üzülerek ifade ediyorum sicili bozuk. Bir arıtma tesisinin çevreye zarar vereceği iddiasıyla Temel Atmama Töreni yapacak kadar meseleyi kendi mecrasından çıkartan bir yaklaşım, devamında ortaya çıkan İstanbul'daki ciddi çevre kirlilikleri.

    Yine İstanbul'da İstanbul'un güzelliğine güzellik katan, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede ses yalıtımı, emisyon emilimi konusunda çok ciddi faydalar sağlayan dikey bahçelerimizin nasıl sökülerek çöpe atıldığına da şahit oluyoruz.

    Şimdi yeni bir süreç… Maalesef 112 tane, İstanbul'un tarihine de şahit çınar sessizce kesildi. Kamuoyuna ciddi bir bilgilendirme yapılmamakta. İBB neredeyse her konuda Çalıştay yaparken, belediye başkanı Ukrayna'ya kadar açıklamalar yaparken, maalesef toplumu bu konuda yeteri kadar bilgilendirmemektedir. Bu konuya vurgu yapmak istiyorum.



        112 AĞAÇLA İLGİLİ TEK KELİME EDEMEDİLER
        Bakınız Sayın Başkanım, siyaset tutarlılık ister. Siyasette dün, bugün ve yarın belli bir tutarlı çizgide yürümek zorundasınız. Malum, 8 tane ağacın kamu yararı olduğu için tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde bir yerden başka bir yere nakledilmesi konusunda İstanbul Gezi Olayları'na şahit olmuştu. Türkiye'nin çok ciddi kayıpları olan, milyarlarca dolar kaybı olan günler gördük İstanbul'da. Sadece 8 tane ağacın bir yerden alınıp bir yere taşınması için. O gün o eylemleri gerçekleştirenlere kahraman diyen belediye başkanımız, bugün 112 tane ağaçla ilgili henüz kamuoyuna çıkıp bir kelime söyleyebilmiş değil.


        Fotoğrafta: Gezi olaylarında Ekrem İmamoğlu

        Şimdi başka bir açıdan konuyu değerlendirmek istiyorum Sayın Başkanım… Bir haber okudum, Büyükşehir Belediyemizin bürokratları açıklama yapıyor. Diyorlar ki; Gezi Olayları'ndan sonra hastalanan bazı ağaçlar değiştirilemediği için ağaçlardaki hastalık düzeyi arttı ve yayıldı. Bakınız yanlış yapılan bir iş nerelere kadar konuyu getirdi. Ben Türkiye'deki çevre hassasiyeti olan herkesten, o günkü gösterdiği hassasiyeti bugün de göstermesini bir Çevre Mühendisi olarak bekliyorum. Sayın Belediye Başkanımızdan da bu konuda ciddi bir kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar bekliyorum.




        "BİZİM İÇİN AĞAÇ MESELEDİR, ÖNEMLİDİR"
        Bizim için ağaç meseledir, bizim için ağaç önemlidir. Biz ağacın ayakta ölmesi gerektiğine inanırız. Öncelik ağaçların yaşatılması olması lazım. Öncelik ağaçların yerinde bakımlarının yapılması olması lazım. Öncelik ağaçların mümkün mertebe yaşatılması olması gerekir. Eğer gerçekten insan sağlığına, can ve mal güvenliğine zarar verecek bir durum ortaya çıkarsa o zaman zaten ilgili mevzuat ortada.

        Bugün ortaya çıkan bir bakteri, 7-8 sene sonra bu ağacın kurumasına sebep olacak gibi aslında sonucu hazırlanmış durumlara yasal mevzuatı da uydurarak… İstanbul'da bu tür oyunlara gerek yok. Lütfen belediyemizden söylemlerindeki çevreci yaklaşımı eylemlerinde de göstermesini bekliyoruz."
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