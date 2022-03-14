8 ağaç bahanesiyle çıkan Gezi olaylarına destek veren İmamoğlu, İBB'nin katlettiği 112 çınarla ilgili tek kelime söyleyemedi





8 tane ağacın kamu yararı olduğu için tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde bir yerden başka bir yere nakledildiği için İstanbul'un Gezi Olayları'na şahit olduğunu hatırlatan Sadullah Kabahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sessizliğine tepki gösterdi.

Sadullah Kabahasanoğlu, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"ÇEVRE SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"

"Bizim için çevre siyaset üstü bir konudur. Bunu her fırsatta vurgulayan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızın, çevre ile ilgili belediye başkanlığından bugüne kadar yapmış olduğu Türkiye'de çığır açtığı çok ciddi adımlar var. Hatta biz kendisinden şöyle öğrendik, çevre bir propaganda aracı değil, bir inanç ve gayret meselesidir. Ancak burada vurgulamam gereken bir konu daha var; çevre aslında bir bütündür. Bütünsel yaklaşılması gereken bir konudur.