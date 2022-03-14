Önce İzmir ardından Muğla şimdi de Adıyaman! Türkiye genelinde gerçekleşen peş peşe depremler herkesi korkuttu

Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki fay hattına dikkat çekti, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni olan deprem Çelikhan-Erkenek fay kolunun doğu ucunda. KAF'ın Sivrice- Pütürge hattı 2020 Elazığ depremi ile kırılmıştı. Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim.