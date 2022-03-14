Önce İzmir ardından Muğla şimdi de Adıyaman! Türkiye genelinde gerçekleşen peş peşe depremler herkesi korkuttu

DEPREMİN ŞİDDETİ 4.4
EKandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
DEPREMİN ŞİDDETİ 4.4
EKandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
UZMAN İSİM SOSYAL MEDYADAN UYARDI
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından bri paylaşımda bulundu.
Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki fay hattına dikkat çekti, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni olan deprem Çelikhan-Erkenek fay kolunun doğu ucunda. KAF'ın Sivrice- Pütürge hattı 2020 Elazığ depremi ile kırılmıştı. Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim.
Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı.
Elazığ depreminden sonra ben Çelikhan-Erkenek hattı tehlike altına girdi dikkat edilmeli diye sürekli uyarmaya başladım. Bu hat 1893'de 7'nin üzerinde deprem üretmiş. Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir."
AKŞAM SAATLERİNDE SARSILDILAR
Öte yandan, Çelikhan ilçesinde saat 15.38'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı Karagöl köyünde iki yapıda hasar meydana geldiği öğrenildi.
Köyde bulunan kerpiç bir ahırın duvarında çökme, beton bir evin duvarlarında ise çatlaklar oluştu.