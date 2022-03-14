CHP'li İBB’nin Çırağan Caddesi’ndeki çınar katliamına tepki: Tarih katliamıdır! Osmanlı ile hesapları var

OSMANLI'YLA HESAPLARI VAR

Sabah'ın haberine göre Eski Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Celal Akgün durumu şöyle tepki gösterdi: "Türk tarihinde çınar güçlü, uzun ömürlü, yüce anlamına gelir. Çınar yüceliği ile sonsuzluktur. Bin yıl ömrü olan çınar Osmanlı'da geçmişi geleceği birbirine bağlayan uzun ömürlü bir ağaçtır. Abdülhamit zamanında dikildiği söylenen bu ağaçları kesmek bir ağaç katliamından çok bir tarih katliamıdır. İş bilmezliğin bir örneği daha, hangi aklı evvel buna karar vermiş, kime sormuş.