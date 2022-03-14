CHP'li İBB’nin Çırağan Caddesi’ndeki çınar katliamına tepki: Tarih katliamıdır! Osmanlı ile hesapları var
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Çırağan Caddesi'nde bulunan tarihi 112 çınar ağacını kökten kesmesi, toplumun her kesiminden tepkilere yol açtı. Eski Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Akgün, "Bu ağaçları kesmek, bir ağaç katliamından çok bir tarih katliamıdır. Bu kişilerin Türk ve Osmanlı tarihiyle hesapları olduğunu ve saygıları olmadığını düşünüyorum." dedi. Öte yandan AK Parti döneminde teknik metotlarla ağaçların bakımının düzenli olarak yapıldığı biliniyordu. CHP'li İBB döneminde bakımların aksatıldığı ve bunun katliama yol açtığı biliniyor.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık 112 çınar ağacını tedavisini sürdürmeden kökten kesmesine yönelik tepkiler sürüyor. Beşiktaş Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Celal Akgün, "Bu ağaçları kesmek, bir ağaç katliamından çok bir tarih katliamıdır. Bu kişilerin Türk ve Osmanlı tarihiyle hesapları olduğunu ve saygıları olmadığını düşünüyorum" dedi. İBB'ye yönelik tepkiler şöyle:
OSMANLI'YLA HESAPLARI VAR
Sabah'ın haberine göre Eski Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Celal Akgün durumu şöyle tepki gösterdi: "Türk tarihinde çınar güçlü, uzun ömürlü, yüce anlamına gelir. Çınar yüceliği ile sonsuzluktur. Bin yıl ömrü olan çınar Osmanlı'da geçmişi geleceği birbirine bağlayan uzun ömürlü bir ağaçtır. Abdülhamit zamanında dikildiği söylenen bu ağaçları kesmek bir ağaç katliamından çok bir tarih katliamıdır. İş bilmezliğin bir örneği daha, hangi aklı evvel buna karar vermiş, kime sormuş.
Çünkü aynı şekilde 2002'de Ortaköy'den Dolmabahçe'ye kadar aynı yerde Atatürk'ün çocukluğundan ölümüne kadar 107 adet fotoğraflardan oluşan duvar sergisi Sayın Yusuf Namoğlu tarafından açılmıştı. Gidin bakın kaç tane kalmış, yarısına yakını yok olmuş. Bunlar sadece Osmanlı'ya değil Cumhuriyet ve Atatürk'le de sorunları olan kişilerdir."