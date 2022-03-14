İBB'nin ağaç katliamı karşısında kafasını kuma gömenlere tepki! "Muhalefet keserse ağaçlar hasta, hükümet keserse doğa düşmanı..."

BAKIMLARI YAPILMAMIŞ

Öte yandan SABAH'a konuşan uzmanlar şu bilgileri verdi:

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz: Bu 112 ağaçtan belki can ve mal güvenliğine zarar verebilecek belli sayıda kısmı bilimsel olarak tespit edilip kesilebilirdi. Ancak 112'sinin asla bu kapsamda olduğunu düşünmüyorum. İBB yaptığı açıklamalarda SİT turulu kararıyla kestiğini ifade ediyor ancak yaptığım araştırmalarda SİT kurulunda orman mühendisinin olmadığını öğrendim.

