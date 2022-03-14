İBB'nin ağaç katliamı karşısında kafasını kuma gömenlere tepki! "Muhalefet keserse ağaçlar hasta, hükümet keserse doğa düşmanı..."
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarları kökünden kesti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine ilişkin açıklamada bulundu. İBB'nin ağaç katliamı karşısında kafasını kuma gömenlere tepki gösteren Birpınar, "Muhalefet keserse ağaçlar hasta, hükümet keserse doğa düşmanı. Ne güzel dünya.." ifadelerini kullandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesinde bulunan asırlık çınarları kesti. İBB yönetimi, 112 çınar ağacının kesilmesi kararının hepsinin kansere yakalanmaları nedeniyle alındığını ileri sürdü. Görüntüler sosyal medyada da çok konuşulurken vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. "Ağaç" bahanesiyle kükümeti her fırsatta hedef alan bazı ünlü isimler ise kafasını kuma gömdü.
KAFASINI KUMA GÖMENLERE TEPKİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine ilişkin açıklamada bulundu ve kafasını kuma gömenlere tepki gösterdi.
"MUHALEFET KESERSE AĞAÇLAR HASTA, HÜKÜMET KESERSE DOĞA DÜŞMANI"
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Birpınar "İstanbul'da ağaçlar kesilince 'bilimsel rapor var' diye kafasını kuma gömenler hükümetin projelerinde raporlara inanmıyorlar. Eğer raporla 129 ağaç kesiliyorsa diğer hiç bir projeye itiraz etmesinler! Muhalefet keserse ağaçlar hasta, hükümet keserse doğa düşmanı. Ne güzel dünya.." ifadelerini kullandı.
BAKIMLARI YAPILMAMIŞ
Öte yandan SABAH'a konuşan uzmanlar şu bilgileri verdi:
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz: Bu 112 ağaçtan belki can ve mal güvenliğine zarar verebilecek belli sayıda kısmı bilimsel olarak tespit edilip kesilebilirdi. Ancak 112'sinin asla bu kapsamda olduğunu düşünmüyorum. İBB yaptığı açıklamalarda SİT turulu kararıyla kestiğini ifade ediyor ancak yaptığım araştırmalarda SİT kurulunda orman mühendisinin olmadığını öğrendim.