CHP'li İBB'nin tarihi ihaneti böyle belgelendi! İşte Çırağan'daki asırlık çınarların kesim görüntüleri

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan asırlık 112 çınar ağacını acımasızca katletti.
Olayın ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İBB, söz konusu ağaçların hasta olduğunu iddia etti.
TEDAVİ ETMEK YERİNE KESTİLER
Kökünden kesilen asırlık çınar ağaçlarının önceki yönetimler tarafından da hasta olduğu bilindiği çeşitli tedavilerle ayakta tutulduğu, CHP'li yönetimin ağaçları tedavi etmek yerine kesmeyi tercih ettiği gözler önüne serildi.
İSTANBUL TARİHİNE KAZINAN BİR İHANET...
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'nin, ağacın dalları zarar görmesin diye koca bir köşkü yürüten Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün hassasiyetini göz ardı ederek asırlık çınarları tedavi etmeyip kesmesi İstanbul'un tarihine kazınan bir ihanet olarak yorumlandı.