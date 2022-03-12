İstanbul tarihine kazınan bir ihanet! Ağaç zarar görmesin diye köşk yürüten Atatürk'ten asırlık çınarları katleden CHP'li İBB'ye
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çırağan'da bulunan 'korumaya değer' statüdeki 112 çınar ağacını kökünden kesti. Ağaçların kanser olduğunu öne süren İBB'nin yalanı ise çok geçmeden ortaya çıktı. Söz konusu çınarların kesilmeden tedavi edileceği öğrenilirken CHP'li yönetimin ağaçları kesmeyi tercih ettiği gözlemlendi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'nin, ağacın dalları zarar görmesin diye koca bir köşkü yürüten Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün hassasiyetini göz ardı ederek asırlık çınarları tedavi etmeyip kesmesi İstanbul'un tarihine kazınan bir ihanet olarak yorumlandı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel değerleri hiçe sayan, Atatürk'ün aziz hatırasını ayaklar altına alan skandal bir olayla gündemde.
İBB yönetimi Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 asırlık çınar ağacını acımasızca katletti. Olayın ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İBB, söz konusu ağaçların hasta olduğunu iddia etti.
TEDAVİ ETMEK YERİNE KESTİLER
Kökünden kesilen asırlık çınar ağaçlarının önceki yönetimler tarafından da hasta olduğu bilindiği çeşitli tedavilerle ayakta tutulduğu, CHP'li yönetimin ağaçları tedavi etmek yerine kesmeyi tercih ettiği gözler önüne serildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevi devraldığı tarihten itibaren İstanbul'un çeşitli noktalarından bulunan asırlık ağaçları adeta yok edildi.
150 YILLIK LONDRA ÇINARI'NA DA KIYMIŞLARDI
Daha önce de Çırağan Caddesi'nden bulunan 150 yıllık Londra Çınarı, 2021 yazında İBB ekipleri tarafından kesildi.
CHP'li İBB'nin acımasız 'çınar' katliamı akıllara Yalova'daki Yürüyen Köşk'ü getirdi.
Atatürk'ün Ulu Çınar ağacının dalları zarar görmesin diye koca bir köşkü yürüttürdüğü o olayı hatırlayalım;
Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde, köşkün hemen yanındaki Ulu Çınar ağacının dallarının kesilmeye çalışıldığını görür.
Hemen dalları kesmeye çalışan bahçıvanı yanına çağırıp sebebini sorar.
Bahçıvan ağacın dallarının uzayıp binanın duvarına dayandığını söyler.