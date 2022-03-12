İstanbul tarihine kazınan bir ihanet! Ağaç zarar görmesin diye köşk yürüten Atatürk’ten asırlık çınarları katleden CHP’li İBB’ye

TEDAVİ ETMEK YERİNE KESTİLER

Kökünden kesilen asırlık çınar ağaçlarının önceki yönetimler tarafından da hasta olduğu bilindiği çeşitli tedavilerle ayakta tutulduğu, CHP'li yönetimin ağaçları tedavi etmek yerine kesmeyi tercih ettiği gözler önüne serildi.



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevi devraldığı tarihten itibaren İstanbul'un çeşitli noktalarından bulunan asırlık ağaçları adeta yok edildi.