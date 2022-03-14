CHP'li İBB tarihi 112 çınarı kökünden kestirmişti! Uzmanlardan çınarlar için kurtarıcı çözümler! Bu ağaçları kesmeye gerekçe ne gösterilmiştir?

"ÇÖZÜM, İZOLASYONA ÖNEM VERİLİP, GEREKLİ TEDAVİLERİN UYGULANMASIYDI"
Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) Başkanı Mehmet Yerli ise 100 yıllık ağaçların ilgili kurumların "kesilmek zorunda bırakıldı", "yapacak bir şey kalmadı" anlamındaki raporların içlerine sinmediğini, konuya yeni bir bakış açısı getirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'de hem kültürel hem de bilimsel değerleri oldukça yüksek, korunan ya da korunması gerekli çok kıymetli anıt ağaçların bulunduğunu ifade eden Yerli, "sessiz tarihçiler" olarak ifade edilen anıt çınarların, geçmiş döneme ait birçok olaya şahitlik ettiğini, bu ağaçların park veya bahçe ağacı olmadığını dile getirdi.
Çınar kanserinin, dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 ile eş değer tutulabileceğini vurgulayan Yerli, "Kovid'in nasıl tedavi edildiğini yaşayarak gördük. Bu konuda izolasyonla ilgili çözüm üretildi. Daha sonra geliştirilen aşılarla bu işin önünün alındığına şahit olduk. Burada da çözüm ağacın hastalanmasının ardından izolasyona önem verilip, gerekli tedavilerin uygulanmasıydı." dedi.
Mehmet Yerli, Dolmabahçe'de alınan kritik kesim kararına ilişkin, "Bu bölgenin trafiğe açık olması, yoğun bir güzergah olması ve insan sağlığı gibi unsurlar nedeniyle kurumlar, oluşabilecek ciddi sıkıntıların önünü bu şekilde almak zorunda bırakıldı. Bununla ilgili bir tedbirin çok önceden başlamış olması gerekiyordu. Biz şu an sonucu konuşuyoruz. " dedi.
Dolmabahçe'deki ağaçlara olağan görülen yöntemlerin uygulanamayacağını, tabiri caizse pamuklar içinde saklanması gerektiğini ifade eden Yerli, "İnsan baskısı ve aşırı stres altındaki bu canlılar hızla tükenirken daha özenli bir çabayı fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz. Ağacı susuz bıraktığınız zaman patojenlerin ağacın su almasını engelleyecek hale gelmesine sebep olabilir. Oradaki yoğun insan trafiği, ağaç çanaklarının dar olması, asfaltların ağaca getirdiği baskı, özellikle kış aylarında tuzlama işlemlerinin özensiz yapılmış olması tüm bu hastalık sebeplerini ortaya çıkaran unsurlar gibi görünüyor." diye konuştu.
TEDAVİ İÇİN İKİ YÖNTEM: YERİNDE KORUMA VE NAKİL
Söz konusu hastalığın ortaya çıkmasından sonra ağaçların canlı olarak korunması için yerinde koruma ve nakil seçeneklerinin bulunduğunu aktaran Yerli, çözüm olarak düşünülen taşıma yönteminden vazgeçildiğini anlattı.
Şu anda hastalığa neden olan mantara karşı etkili bir kimyasal veya biyolojik kontrolün bulunmadığını ifade eden Yerli, bu nedenle bu hastalığın kontrolünün ancak önleyici tedbirlerin alınmasıyla sağlanabileceğini vurguladı.
Özellikle budama işlemlerinden önce ve sonra budama aletlerinin dezenfekte edilmesi, bulaşın temas yoluyla geçtiğinin bilinmesi gerektiğini anlatan Yerli, ayrıca hastalıklı ağaç dokusunu yakmanın, budama sonrası talaşları temizlemenin, her türlü yara ve yaralanmayı mantar önleyici yıkamalarla tedavi etmenin, kirlenmiş alanlara hassas ağaçları dikmekten kaçınmanın önemine değindi.
Yerli, yaralanmış yerin mutlaka koruyucu madde ile dezenfekte edilmesi ve budama çalışması yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Tespit edildiği tarihten itibaren budama işinin hiç yapılmaması gerekirdi. 2007 raporlarında da görüldüğü gibi bu tür yöntemler istilayı kontrol altına almayı sağlıyor veya yayılmasını yavaşlatıyor. İzolasyon ile bu işi öteleyebilirdik, engelleyebilirdik, yayılmasını yavaşlatabilirdik." dedi.
"KORULARDA DA YÜZDE 25 ORANINDA BU HASTALIK MEVCUT"
Ağaçların tamamının bu kansere yakalandığıyla ilgili ciddi şüphelerinin olduğuna dikkati çeken Yerli, "Bildiğimiz kadarıyla korularda da yüzde 25 oranında bu hastalık mevcut. Bunların yüzde 5'inin de ayakta ama ölü olduğuyla ilgili tespitlerimiz var. İfade ettiğimiz şeyler, bu ağaçların ne için kesildiğiyle ilgili bir kaygı değil. Tabii ki insan sağlığı her şeyin önünde. Yarın olabilecek bir fırtına öncesi tedbirlerin alınması gerekiyor. İlla ki 'Bu ağaçlar kesilecek' diye hüküm verildiyse bilirkişiler tarafından kesilmesi gerekir. Bu, kuru kuruya 'Ağaçlar ne için kesildi?' kaygısı değil. Dünyanın her yerinde bu yöntemler uygulanıyor." şeklinde konuştu.