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    • Güncel
    • 15.02.2022 23:49
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    • 16.02.2022 00:45
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun '14 Şubat' fotoğrafı için İzmir'den Ankara'ya özel jetle uçtuğu ortaya çıktı!

    Son dönemde evinin mutfağından mutevazilik pozları kesen Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda 100 bin liralık otel odasında konakladığının ortaya çıkmasıyla terste kalmıştı. Günler önce yine elektrik faturaları bahanesiyle evinden bir video çeken ve 'fatura ödemeyeceğim' diyerek HDP'nin gazıyla halkı provoke eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile "14 Şubat Sevgililer Günü" fotoğrafı çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel jetle gittiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Yine patladı

    "Mutevazılık" algısına soyunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ocak'ta paylaştığı "Troll" videosu ile fena patlamıştı.

    Evinin mutfağından çektiği videolarla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu son videosunu geceliği 100 bin TL olan boğaz manzaralı süit odadan çektiği CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından adeta ifşa edilmişti.

    KILIÇDAROĞLU'NUN BİR BOMBASI DAHA PATLADI
    Günler önce yine elektrik faturalarının yüksek olduğu bahanesiyle evinden bir video çeken ve 'fatura ödemeyeceğim' diyerek HDP'nin gazıyla halkı provoke eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir bombası daha patladı.

    SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI
    Kılıçdaroğlu 14 Şubat'ta İzmir'de katıldığı programların ardından Akşam 21.25'te sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.

    Sevgililer Günü sebebiyle eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile fotoğraf paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu "Bugün İzmir'de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik" ifadelerine yer verdi.

    FOTOĞRAF İÇİN ÖZEL JETLE UÇTU
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile "14 Şubat Sevgililer Günü" fotoğrafı çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel jetle gittiği ortaya çıktı.

    Sosyal medyaya düşen uçuş bilgilerine göre Kılıçdaroğlu'nun TCAHE kuyruk kodlu özel bir uçak ile saat 12.56'da Ankara'dan İzmir'e uçtuğu görüldü.

    Kılıçdaroğlu'nun yine aynı uçak ile saat 18.57'de İzmir'den Ankara'ya hareket ettiği bilgisi yer aldı.

        EKREM İMAMOĞLU MU SERVİS ETTİ?
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık yarışı bilinirken sosyal medyada sızdırılan bu bilginin "İmamoğlu tarafından Kılıçdaroğlu'nu zorda bırakmak için servis edildiği" yorumlarına sebep oldu.

        Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu karla boğuşurken ziyafet çektiği görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği konuşulurken İmamoğlu tarafından bir hamle gelmişti.

        Kılıçdaroğlu'nun çektiği bir videoyu 100 bin liralık otel odasından kayda aldığı CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından adeta ifşa edilmişti. Takvim.com.tr CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın daha önce Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğunu ortaya çıkarmıştı.
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        CHP’nin trollerini yöneten ekip ifşa oldu!
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun '14 Şubat' fotoğrafı için İzmir'den Ankara'ya özel jetle uçtuğu ortaya çıktı!
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