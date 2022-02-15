Kemal Kılıçdaroğlu'nun '14 Şubat' fotoğrafı için İzmir'den Ankara'ya özel jetle uçtuğu ortaya çıktı!

"Mutevazılık" algısına soyunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ocak'ta paylaştığı "Troll" videosu ile fena patlamıştı.
Evinin mutfağından çektiği videolarla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu son videosunu geceliği 100 bin TL olan boğaz manzaralı süit odadan çektiği CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından adeta ifşa edilmişti.
KILIÇDAROĞLU'NUN BİR BOMBASI DAHA PATLADI
Günler önce yine elektrik faturalarının yüksek olduğu bahanesiyle evinden bir video çeken ve 'fatura ödemeyeceğim' diyerek HDP'nin gazıyla halkı provoke eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir bombası daha patladı.
SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI
Kılıçdaroğlu 14 Şubat'ta İzmir'de katıldığı programların ardından Akşam 21.25'te sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.
Sevgililer Günü sebebiyle eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile fotoğraf paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu "Bugün İzmir'de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik" ifadelerine yer verdi.
FOTOĞRAF İÇİN ÖZEL JETLE UÇTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile "14 Şubat Sevgililer Günü" fotoğrafı çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel jetle gittiği ortaya çıktı.
Sosyal medyaya düşen uçuş bilgilerine göre Kılıçdaroğlu'nun TCAHE kuyruk kodlu özel bir uçak ile saat 12.56'da Ankara'dan İzmir'e uçtuğu görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun yine aynı uçak ile saat 18.57'de İzmir'den Ankara'ya hareket ettiği bilgisi yer aldı.