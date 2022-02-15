Kemal Kılıçdaroğlu'nun '14 Şubat' fotoğrafı için İzmir'den Ankara'ya özel jetle uçtuğu ortaya çıktı!

EKREM İMAMOĞLU MU SERVİS ETTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık yarışı bilinirken sosyal medyada sızdırılan bu bilginin "İmamoğlu tarafından Kılıçdaroğlu'nu zorda bırakmak için servis edildiği" yorumlarına sebep oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu karla boğuşurken ziyafet çektiği görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği konuşulurken İmamoğlu tarafından bir hamle gelmişti.