CHP'li Onursal Adıgüzel'den '14 Şubat' rezilliği! Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretini hedef aldı

ABU DABİ VELİAHT PRENSİ BİN ZAYİD: "BAE TÜRKİYE İLE ORTAKLIĞINI GÜÇLENDİRMEYE İSTEKLİ"

Ziyaret sürerken BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, "BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli." ifadesini kullanan Bin Zayid, iki ülke ticaret hacminin artması konusunda da istekli olduklarını kaydetti.

Bin Zayid, bölgesel barış ve iş birliğinde atılacak her adımı memnuniyetle karşılayacaklarını ifade ederek, ülkesinin, bölgedeki çeşitli zorluklarla ortak mücadele için Türkiye ile iş birliğine önem verdiğini vurguladı.