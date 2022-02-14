CHP'li Onursal Adıgüzel'den '14 Şubat' rezilliği! Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretini hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medyadaki trollerini ve yalan haberin yayılımını organize ettiği bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti üzerinden yine bir trollüğe imza attı.
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrası iki ülke arasında normalleşme başlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Kasr El Vatan Sarayı'nda resmî törenle karşılandı. İki isim daha sonra başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
İKİ ÜLKE ARASINDA 13 İMZA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hükümeti arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.