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    • 15.02.2022 00:21
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    CHP'li Onursal Adıgüzel'den '14 Şubat' rezilliği! Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretini hedef aldı

    CHP'nin sosyal medya yalanlarını organize ettiği bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel sosyal medya trollüğüne tam gaz devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'ye gerçekleştirdiği ve Veliaht Prens Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşme ve anlaşmaları hedef alan Onursal Adıgüzel seviyesiz bir paylaşım yaptı. Adıgüzel'e sosyal medyada tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Onursal Adıgüzel’den rezillik!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medyadaki trollerini ve yalan haberin yayılımını organize ettiği bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti üzerinden yine bir trollüğe imza attı.

    Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrası iki ülke arasında normalleşme başlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Kasr El Vatan Sarayı'nda resmî törenle karşılandı. İki isim daha sonra başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

    İKİ ÜLKE ARASINDA 13 İMZA
    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hükümeti arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.

        ABU DABİ VELİAHT PRENSİ BİN ZAYİD: "BAE TÜRKİYE İLE ORTAKLIĞINI GÜÇLENDİRMEYE İSTEKLİ"
        Ziyaret sürerken BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, "BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli." ifadesini kullanan Bin Zayid, iki ülke ticaret hacminin artması konusunda da istekli olduklarını kaydetti.

        Bin Zayid, bölgesel barış ve iş birliğinde atılacak her adımı memnuniyetle karşılayacaklarını ifade ederek, ülkesinin, bölgedeki çeşitli zorluklarla ortak mücadele için Türkiye ile iş birliğine önem verdiğini vurguladı.

        CHP'Lİ ONURSAL ADIGÜZEL'DEN SOSYAL MEDYA TROLLÜĞÜ
        BAE ile Türkiye arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler normalleşme ile birlikte yukarı yönlü bir ivme kazanırken CHP yine trollüğe soyundu.

        CHP'nin sosyal medya yalanlarını organize ettiği bilinen Onursal Adıgüzel Twitter üzerinden seviyesiz bir paylaşıma imza attı.

        REZİL PAYLAŞIM
        '14 Şubat Sevgililer Günü' imasıyla bir Tweet atan Onursal Adıgüzel iki fotoğraf paylaştı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın fotoğrafını paylaşan Adıgüzel, "Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…" şeklinde seviyesizliğe imza attı.

            TEPKİ YAĞDI
            Adıgüzel'in bu trollüğüne sosyal medyadan tepki yağdı.

            İşte o tepkilerden bazıları:

            TROL BAŞI ONURSAL ADIGÜZEL
            Geçtiğimiz hafta A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Bakışı programında, "Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor?" gibi önemli konular ele alındı.

            Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran CHP'nin sosyal medyada nasıl organize olduğunu ve yalanların nasıl yayıldığını anlattı.

            CHP'NİN 13. KATINDA ONURSAL ADIGÜZEL TARAFINDAN ORGANİZE EDİLİYOR
            Organizasyonu bir şema üzerinden anlatan Kıran, "Gerçek dışı bilgilerin merkezinin CHP Genel Merkezi'nin 13. katında organize edildiği CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tarafından bu organizasyon yönetiliyor." dedi.

            Kıran'ın ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

            "Gerçek dışı bilgilerin merkezinin CHP Genel Merkezi'nin 13. Katında organize edildiği CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tarafından bu organizasyonun yönetildiği bilgisine ulaştık. Trol olarak ifade edilen ismi gerçek ama sahte isimlerle paylaşımda bulunuluyor ve yalanlar organize ediliyor.

            ERDOĞAN TOPRAK FİNANS AYAĞI
            13. katta Bilişimden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bu ekibin başında ve iddia o ki sosyal medyaya da yansıdı Erdoğan Toprak'ın da bu organizasyonun finans ayağını yönettiği iddia ediliyor.


            Erdoğan Toprak

            Bu şema ikiye ayrılıyor. Belediyeler ve Ajanslar…

            Belediyeler: İBB, Ankara BB ve Adana BB.

            Ajanslar: İstanbul Ajans ve Ankara Ajans

            İBB'NİN REKLAM BÜTÇESİ
            Bu organizasyonu yönetiyorlar. İstanbul BB'nin bütçesi açıklandı. Mesela bütçede depreme 492 milyon ayrıldı tanıtıma ve reklama ise 849 milyon ayrıldı.

                DOSYA ELİMİZDE BEYAZ MASA'DAN İSİMLER VAR
                Ciddi anlamda reklama para ayrılıyor. Bunların da İBB Beyaz Masa'da çalışan kişilerin troll-bot-seed organizasyonunda yer aldığı gerçek isimlerin hepsi var. Dosya elimizde belki önümüzdeki günlerde trol ve botları yöneten kişileri belki açıklayacağız. İBB'nin Beyaz Masası'nda çalışanların bu yalan organizasyonunda yer aldığı ve çalıştıkları Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'nin ciddi anlamda para aktardığı bilgisi bize ulaştı.

                Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İBB'den aylık 30 – 50 bin lira alan gazeteciler var biliyoruz" dedi.

                "DÜNDAR'IN SAZAK'IN ÖZKÖK'ÜN NASIL KONAK SAHİBİ OLDUKLARINI BİLİYORUM"
                Geçtiğimiz dönemlerde Uğur Dündar, Derya Sazak, Ertuğrul Özkök gibi isimlerin nasıl konak daire sahibi olduğunu şok iyi biliyorum. 28 Şubat başlarken Özkök ve Sazak Beykoz Konakları'nın ilk konak sahibi oldular. Ataşehir Belediyesi'nden birçok CHP'li belediyelerden daire alan gazeteciler var. Bu gazeteciler teslim alınıyor. Nasıl alınıyor ilçe belediyesi destek veriyor. Büyükşehir belediyesi maddi anlamda bu kişileri destekliyor. Fazilet Durağı örneğinden İsmail Saymaz, kendisini suçlamıyorum bir yalanı nasıl böyle savunabilir. Ondan sonra Ayşenur Aslan'ı Ahmet Şık'ı aynı anda…

                ABB'de de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü'nün bu organizasyonda yer aldığı ifade ediliyor. Adana ve İzmir'de ve İstanbul ile Ankara'daki ajansların isimlerini şimdi vermek istemiyorum.

                İstanbul'da bir ajans var yine bu merkezin başındaki kişinin danışmanının olduğu kişi tarafından yönetiliyor bu yalan organizasyonu.

                Ankara'da ise ABB Basın ve lişkiler'deki önemli bir isminin bu yalanları organize ederek gazetecilere siyasetçilere ve trol hesaplara paylaştırdığı söyleniyor.

                Geçenlerde basına da yansıdı İBB'den YouTuber'a günlük 10 bin TL verileceğine ilişkin ihale yapıldı.

                13 KATTAN ATILAN İŞARET FİŞEĞİYLE DİĞERLERİ DEVREYE GİRİYOR
                Genel Merkez işte 13. Kat Onursal Adıgüzel'in başkanlığındaki bu yapının ardından ajanslar belediyeler ve medya devreye giriyor.

                Bir gazeteci bir sosyal medya röportajında ben merkez medyada çalışıyorum aldığım para 5,500 lira sonra Hilton'da düğün yapıyor. Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Bakıyorsunuz ailesinden varlıklı değil ama lüks içinde yaşamı var.

                Troller ve sanatçılar. Gökhan Özoğuz mesela Ekrem İmamoğlu ile ilgili enteresan paylaşımlarda bulunuyor. Sonra bir bakıyoruz İBB'nin tüm etkinliğinde yer alıyor."

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                Haberler Güncel CHP'li Onursal Adıgüzel'den '14 Şubat' rezilliği! Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretini hedef aldı
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