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    • 15.02.2022 23:35
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nden yurda döndü

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) çeşitli temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 22.35'te yurda döndü. Erdoğan Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililerce karşılandı.

    AA
    Başkan Erdoğan yurda döndü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarının ardından özel uçak "TC-TRK" ile saat 22.35'te Ankara'ya geldi.

    Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

    ERDOĞAN'IN BERABERİNDEKİ HEYET
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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