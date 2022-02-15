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    • 16.02.2022 00:38
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    • 16.02.2022 00:52
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    CHP'den sosyal medyada operasyonel yalanlar! '#SıraSende' etiket çalışması ve bot hesaplarla oluşturulan sahte gündem

    Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında operasyonel yalanların sosyal medyada nasıl yayıldığını anlattı. Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlandığı videonun ardından sosyal medyada yürütülen #SıraSende etiket çalışmasını örnek veren Kıran, bot hesapların devreye alınıp bu doğrultuda oluşturulan sahte gündem ile algı operasyonu yürütüldüğünü söyledi.

    CHP’den sosyal medyada operasyonel yalanlar!

    Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu.

    Yalan haberlerle itibarsızlaştırma operasyonunun nasıl yapıldığını madde madde anlatan Kenan Kıran, şu ifadeleri kullandı:



    "CHP GENEL MERKEZİ'NDEN DÜĞMEYE BASILDIĞI İFADE EDİLİYOR"
    "CHP'nin bir üyesi, Meral Balcı Güneş kendisinin sosyal medyada gönüllü olması için davet edildiğini paylaşmıştı. CHP kurumsal olarak toll toplayan tek parti. Kemal Bey, o konuşmasının ardından 'Sıra Sende' şeklinde Twitter'da bir çalışma başlatıyor.

    Bot hesaplar 'Sıra Sende' paylaşımı başlattılar. Yazılım tarafından oluşturulan, anlamsız kelimeler ve cümleler kuruldu. CHP Genel Merkezi'nden düğmeye basıldığı ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı için bot hesaplar devreye giriyor.




    Profesör Facia adlı troll hesabın, CHP'nin Akdeniz Bölgesi'ndeki bir ilinde yönetici olduğu tespit edildi. Bu troll hesaplar da devreye giriyor. Bot hesaplarla, troll hesaplarla Türkiye'nin gündemine geliyor. Bunun üzerinden algı operasyonu yapılıyor."



        Yine başka bir tweette, CHP'de yönetici olan troll hesap. Gerçek ismi belli ama gizliyor. Ondan sonra bot hesaplar devreye giriyor. 'Zamları geri çek' paylaşımında bulunuyorlar. 200 bin kelime bu bot hesaplar marifetiyle öne çıkartılıyor ve sahte gündem oluşturulmaya çalışılıyor."

        İşte örneklerle Kılıçdaroğlu'nun 'sırasende' bot çalışması:
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        CHP’den sosyal medyada operasyonel yalanlar!
        Haberler Güncel CHP'den sosyal medyada operasyonel yalanlar! '#SıraSende' etiket çalışması ve bot hesaplarla oluşturulan sahte gündem
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