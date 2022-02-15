CHP'den sosyal medyada operasyonel yalanlar! '#SıraSende' etiket çalışması ve bot hesaplarla oluşturulan sahte gündem





"CHP GENEL MERKEZİ'NDEN DÜĞMEYE BASILDIĞI İFADE EDİLİYOR"

"CHP'nin bir üyesi, Meral Balcı Güneş kendisinin sosyal medyada gönüllü olması için davet edildiğini paylaşmıştı. CHP kurumsal olarak toll toplayan tek parti. Kemal Bey, o konuşmasının ardından 'Sıra Sende' şeklinde Twitter'da bir çalışma başlatıyor.



Bot hesaplar 'Sıra Sende' paylaşımı başlattılar. Yazılım tarafından oluşturulan, anlamsız kelimeler ve cümleler kuruldu. CHP Genel Merkezi'nden düğmeye basıldığı ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı için bot hesaplar devreye giriyor.