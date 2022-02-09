HDP'nin peşine takıldı! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' provokasyonu: Ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine HDP'nin fitilini ateşlediği provokasyonu körükledi.
PKK'nın siyasi uzantısı HDP, ülkemizde kaosun fitilini ateşlemek ve sokakları karıştırmak için elektrik zammını bahane ederek sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
FATURALAR BAHANE EDİLEREK 'SOKAKLARA ÇIKIN' ÇAĞRISI
HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapılmıştı. Çağrıda örgütlerin faturaları bahane ederek sokağa çıkmaları ve faturaları ödemeyerek 'öz yönetim hakları' doğrultusunda sivil itaatsizlik başlatmaları istenmişti.
KILIÇDAROĞLU PEŞLERİNE TAKILDI
Benzer bir provokasyon girişimi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yayınladığı video ile elektrik faturalarını bahane ederek vatandaşı provoke etmeye çalıştı.