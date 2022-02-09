HDP'nin peşine takıldı! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' provokasyonu: Ödemeyeceğim

"ELEKTRİK FATURALARIMI ÖDEMEYECEĞİM"

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim"

100 BİN LİRALIK OTEL ODASINDAN EVİNE DÖNDÜ

Kemal Kılıçaroğlu öte yandan Aydın Doğan'ın sahibi olduğu ve geceliği 100 bin lira olan otelde fakir edebiyatı yaparken İmamoğlu ekibi tarafından görüntüleri sızdırılarak ifşa edilmişti.