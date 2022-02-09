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    • Güncel
    • 09.02.2022 22:47
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    • 09.02.2022 23:12
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    HDP'nin peşine takıldı! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' provokasyonu: Ödemeyeceğim

    PKK'nın siyasi uzantısı HDP, ülkemizde kaosun fitilini ateşlemek ve sokakları karıştırmak için elektrik zammını bahane ederek sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Benzer bir provokasyon girişimi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yayınladığı video ile elektrik faturalarını bahane ederek vatandaşı provoke etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’elektrik faturası’ provokasyonu: Ödemeyeceğim

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine HDP'nin fitilini ateşlediği provokasyonu körükledi.

    PKK'nın siyasi uzantısı HDP, ülkemizde kaosun fitilini ateşlemek ve sokakları karıştırmak için elektrik zammını bahane ederek sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

    FATURALAR BAHANE EDİLEREK 'SOKAKLARA ÇIKIN' ÇAĞRISI
    HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapılmıştı. Çağrıda örgütlerin faturaları bahane ederek sokağa çıkmaları ve faturaları ödemeyerek 'öz yönetim hakları' doğrultusunda sivil itaatsizlik başlatmaları istenmişti.

    KILIÇDAROĞLU PEŞLERİNE TAKILDI
    Benzer bir provokasyon girişimi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

    Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yayınladığı video ile elektrik faturalarını bahane ederek vatandaşı provoke etmeye çalıştı.

        Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden, "Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…" ifadeleriyle bir video paylaştı.

        Kılıçdaroğlu elektrik faturaları üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

        "ELEKTRİK FATURALARIMI ÖDEMEYECEĞİM"
        Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

        "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim"

        100 BİN LİRALIK OTEL ODASINDAN EVİNE DÖNDÜ
        Kemal Kılıçaroğlu öte yandan Aydın Doğan'ın sahibi olduğu ve geceliği 100 bin lira olan otelde fakir edebiyatı yaparken İmamoğlu ekibi tarafından görüntüleri sızdırılarak ifşa edilmişti.

        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine evine dönerek "mütevazı" imajı vermeye devam etti.
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        Haberler Güncel HDP'nin peşine takıldı! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' provokasyonu: Ödemeyeceğim
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