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    • Güncel
    • 09.02.2022 15:48
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    • 09.02.2022 15:50
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    Kılıçdaroğlu'na ya otel tuzlu geldi ya da sponsoru Aydın Doğan satış yaptı! Fakir edebiyatına evinden devam edecek

    Aydın Doğan'ın sahibi olduğu ve geceliği 100 bin lira olan otelde fakir edebiyatı yaparken İmamoğlu ekibi tarafından görüntüleri sızdırılarak ifşa edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine evine dönerek "mütevazı" imajı vermeye devam edecek. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir paylaşım daha yapacağını belirterek, "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Fakir edebiyatına evinden devam edecek

    Fakir edebiyatı numaralarıyla vatandaşlara duygu sömürüsü yapan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik boğaz manzaralı süit odadan algı çalışması yaptığı, İmamoğlu bağlantılı CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından adeta ifşa edilmişti.

    Fotoğrafları sızdıran CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın daha önce daha önce Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı.



    İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU FAKA BASTIRDI! FAKİR EDEBİYATI EVDEN DEVAM
    2023 seçimleri için rakibi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bir gol atarak fakir edebiyatı tiyatrosunu söndürdü. 100 bin liralık otelde şov yaptığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, ifşa olmasının ardından "mütevazı" pozları verdiği evine geri dönüyor.

    SAAT VERDİ: 22.00'DE GÖRÜŞMEK ÜZERE
    Akşam yeni bir video paylaşacak olan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım. Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..." ifadelerini kullandı.

    "BELGE YAĞIYOR" DİYEREK ASILSIZ İDDİALARDA BULUNMUŞTU
    Kılıçdaroğlu bir önceki videosunu yine, "Size önemli bir vereceğim" notuyla duyurmuştu. CHP lideri son paylaştığı videosuna, "Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun" notunu düşmüştü.

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