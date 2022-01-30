CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği "troll" videosu ile fena patladı! 'Fakir mutfağı'ndan Boğaz manzaralı daireye... Ekrem İmamoğlu'nun kontrası mı?

LÜKS YAŞAMLARLA FAKİR EDEBİYATI

Ekrem İmamoğlu'nun 48 bin TL'lik balıkçı faturası ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Cenevre'de yaklaşık 420 bin TL'lik tatilinin ardından Kılıçdaroğlu'nun 100 bin TL'lik otelde konaklamasının ortaya çıkması sonrası CHP'li isimler eleştirilerin hedefi oldu. CHP'li isimler "lüks içinde yaşayıp fakir edebiyatı yapıyor" yorumları yapıldı.

İMAMOĞLU'NUN KONTRASI MI?

Yaşanan gelişme İstanbul karla boğuşurken İngiltere'nin Akara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile fotoğrafı servis edilen "Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyonu mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasından adaylık yarışı ve savaşı gün gibi ortadayken "İmamoğlu'nun balıkçı fotoğrafı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sızdırıldı" yorumlarına sebep olmuştu.