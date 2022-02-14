6 muhalif parti HDPKK ile gizli ilişki yaşayacak! "Hiç kimsenin yemediği siyasi hile"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gerçekleştirdiği toplantıya HDP'nin çağrılmaması büyük dikkat çekmişti.
Yine gizli bir seçim stratejisi mi yoksa HDP'yi yok saymak mı tartışmaları devam ederken HDP'li isimlerden tepki üstüne tepki geldi. HDP'nin tepkisini gören Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP'yi yok saymıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklaması HDP ile gizli ortaklığın devam ettiğini gözler önüne serdi.
GELECEK PARTİSİ'NDEN HDP İLE İTTİFAKA YEŞİL IŞIK: O DA OLUR BİR GÜN İNŞALLAH!
Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin Genel Sekreteri Kani Torun, muhalefet partilerinin genel başkanlarının görüşmesi sonrası paylaşılan fotoğrafa yapılan "Fotoğrafı Pervin Buldan çekti herhalde" yorumuna, "O da olur bir gün inşallah." sözleriyle yanıt verdi.