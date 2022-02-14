6 muhalif parti HDPKK ile gizli ilişki yaşayacak! "Hiç kimsenin yemediği siyasi hile"

İTTİFAKIN GÖRÜNMEYEN YEDİNCİ ORTAĞI

Fotoğraftaki yedinci kişi PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar ya da Pervin Buldan olmalıydı. Çünkü, altı parti de biliyor ki; PKK'nin siyasi kolu HDP olmadan toplantı sonrası yapılan açıklamadaki amaçların gerçekleşmesi mümkün değil.

Yani önce seçimi kazanmak gerekiyor.

Peki oyu yüzde 1 bile olmayan partiler o toplantıya davet edilirken, yüzde 10 dolayında oyu olan HDP olmadan bu amaç nasıl gerçekleşecek?

Bir başka soru da şu; HDP güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ve yapılan açıklamadaki ilkelere karşı olduğu için mi, Anayasa değişikliği ile ilgili hazırlık çalışmaları ile liderlerin katıldığı bu son toplantıya çağrılmadı.

Hayır, sadece HDP yönetiminin de içinde olduğu siyasi hile ve ikiyüzlülükten dolayı...