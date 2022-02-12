Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.02.2022 01:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 02:12
    ABONE OL

    Altı benzemez (CHP, SP, İP, Gelecek, DEVA, DP) yeni yol haritasını demokrasimizin kara günü 28 Şubat'ta açıklayacak!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklayacaklarını söyledi. Altı partinin yol haritalarını açıklamak için tarihe 'postmodern darbe' olarak geçen ve demokrasimizin kara günü olan 28 Şubat'ı seçmesi büyük tepki topladı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6 benzemez neden 28 Şubat’ı seçti?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

    Altı partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şeklinin ele alındığı toplantı 5 saat 15 dakika sürdü.



    28 ŞUBAT'TA PAYLAŞILACAK
    Partiler yaptıkları ortak açıklamada "Üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük. 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık." dedi.



    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
    Altı partinin yol haritalarını açıklamak için tarihe 'postmodern darbe' olarak geçen ve demokrasimizin kara günü olan 28 Şubat'ı seçmesi büyük tepki topladı.

    Sosyal medya platformu Twitter'da konua ilişkin birçok tweet paylaşıldı.



    "ŞİMDİ SIRA 28 ŞUBAT'A GELMİŞ ANLAŞILAN"
    Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yol haritaları için 28 Şubat tarihini seçen altı muhalefet partisine tepki gösterdi.

    Demir paylaşımında, "Milletin yazdığı 15 Temmuz destanını unutturmak ve sulandırmak için "23 Temmuz darbesi" diye bir şey uydurmuşlardı, olmadı. 90'ların Türkiye'sinde yaşanan rezillikleri ve acıları unutturmak için bir "90'lar güzellemesi"dir gidiyor. Şimdi sıra 28 Şubat'a gelmiş anlaşılan" ifadelerine yer verdi.



    "28 ŞUBAT KARARLARINI UYGULAYAN KİŞİ ARALARINDA"
    Bir başka sosyal medya kullancısı da konuya ilişkin "Yeni sistemler ilgili mutabakat 28 Şubat'ta açıklanacakmış. Sizce de manidar değil mi? 28 Şubat kararlarını uygulayan kişi de aralarında biliyorsunuz değil mi?" paylaşımında bulundu.



        "28 ŞUBAT MAĞDURU ERBAKAN'IN KURDUĞU PARTİ BU OLAYIN İÇERİSİNDE"
        Arif Muslu isimli bir vatandaş, 6 muhalefet partisinin infiale yol açan 28 Şubat tarihini kendilerine yol haritası olarak edinmesini "Neden 28 şubat? Bir de 28 Şubat maduru olan Necmettin Erbakan hocamızın kurduğu partinin bu olayın içinde olması? Mesaj mi var yoksa tesadüf mü?" paylaşımıyla yorumladı.



        "20 SENE GEÇMESİNE RAĞMEN ZİHNİYETLERİNDE GRAM İLERLEME YOK"
        Bir başka sosyal medya kullancısı da muhalefet partilerinin 28 Şubat tarihini seçmesine tepki göstererek, "20 sene geçmesine rağmen zihniyetlerine gram ilerleme yok. Sahiplerine direkt selam verdikleri gibi vesayet mesajı da vermişler" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Oturma krizine ’yuvarlak’ çözüm!
        Haberler Güncel Altı benzemez (CHP, SP, İP, Gelecek, DEVA, DP) yeni yol haritasını demokrasimizin kara günü 28 Şubat'ta açıklayacak!
            SON DAKİKA