Altı benzemez (CHP, SP, İP, Gelecek, DEVA, DP) yeni yol haritasını demokrasimizin kara günü 28 Şubat'ta açıklayacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Altı partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şeklinin ele alındığı toplantı 5 saat 15 dakika sürdü.
28 ŞUBAT'TA PAYLAŞILACAK
Partiler yaptıkları ortak açıklamada "Üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük. 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık." dedi.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Altı partinin yol haritalarını açıklamak için tarihe 'postmodern darbe' olarak geçen ve demokrasimizin kara günü olan 28 Şubat'ı seçmesi büyük tepki topladı.
Sosyal medya platformu Twitter'da konua ilişkin birçok tweet paylaşıldı.
"ŞİMDİ SIRA 28 ŞUBAT'A GELMİŞ ANLAŞILAN"
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yol haritaları için 28 Şubat tarihini seçen altı muhalefet partisine tepki gösterdi.
Demir paylaşımında, "Milletin yazdığı 15 Temmuz destanını unutturmak ve sulandırmak için "23 Temmuz darbesi" diye bir şey uydurmuşlardı, olmadı. 90'ların Türkiye'sinde yaşanan rezillikleri ve acıları unutturmak için bir "90'lar güzellemesi"dir gidiyor. Şimdi sıra 28 Şubat'a gelmiş anlaşılan" ifadelerine yer verdi.
"28 ŞUBAT KARARLARINI UYGULAYAN KİŞİ ARALARINDA"
Bir başka sosyal medya kullancısı da konuya ilişkin "Yeni sistemler ilgili mutabakat 28 Şubat'ta açıklanacakmış. Sizce de manidar değil mi? 28 Şubat kararlarını uygulayan kişi de aralarında biliyorsunuz değil mi?" paylaşımında bulundu.