Altı benzemez (CHP, SP, İP, Gelecek, DEVA, DP) yeni yol haritasını demokrasimizin kara günü 28 Şubat'ta açıklayacak!





BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Altı partinin yol haritalarını açıklamak için tarihe 'postmodern darbe' olarak geçen ve demokrasimizin kara günü olan 28 Şubat'ı seçmesi büyük tepki topladı.



Sosyal medya platformu Twitter'da konua ilişkin birçok tweet paylaşıldı.







"ŞİMDİ SIRA 28 ŞUBAT'A GELMİŞ ANLAŞILAN"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yol haritaları için 28 Şubat tarihini seçen altı muhalefet partisine tepki gösterdi.



Demir paylaşımında, "Milletin yazdığı 15 Temmuz destanını unutturmak ve sulandırmak için "23 Temmuz darbesi" diye bir şey uydurmuşlardı, olmadı. 90'ların Türkiye'sinde yaşanan rezillikleri ve acıları unutturmak için bir "90'lar güzellemesi"dir gidiyor. Şimdi sıra 28 Şubat'a gelmiş anlaşılan" ifadelerine yer verdi.