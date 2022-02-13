HDP'li isimlerden CHP, SP, İP, Gelecek, DEVA, DP toplantısına tepki! Hasip Kaplan: Kürt düşmanı ittifak! Sosyal medyada alay konusu oldular
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün gerçekleştirdiği toplantıya gizli ortakları HDP'yi davet etmemesi dikkat çekmişti. Söz konusu buluşma sosyal medyada alay konusu olurken HDP'li isimlerden de tek tek tepki geldi. HDP'li Hasip Kaplan, "Kürt düşmanı ittifak" derken Tayip Temel, kendi adaylarını çıkarabileceklerini söyledi.
Muhalefet partilerinin bir araya gelmesi ve HDP'yi davet etmemesi ise HDP'nin eleştirilerine neden oldu.
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Artı TV'de Kemal Avcı'nın sorularını yanıtladığı sırada, ittifakın tutumuna yönelik değerlendirme yaptı.
"ADAYIMIZI ÇIKARMA EĞİLİMİMİZ GÜÇLENİYOR"
İYİ Parti'nin millet ittifakı içerisindeki tutumunun ortak aday konusunda engel oluşturması yönünde fikirlerini belirten Tayip Temel, "Ciddi engel oluşturur. Buradan açık söylemek zorundayım. Bizim kendi adayımızı çıkarma eğilimimizi giderek güçlendiren gelimlere var Millet İttifakı'nda.
Erdoğan karşıtlığı uygulamalarından, pratik politikalarından, Türkiye halkına yaşattığı acılardan kaynaklıdır. Yoksa biz bir siyasi tercihi olarak sadece Erdoğan karşıtlığına kilitlenmiş bir siyasi anlayış değiliz.
"6 PARTİ BİR ARAYA GELECEKSİNİZ, HDP'YE DAVETİYE BİLE GÖNDERMEYECEKSİNİZ..."
Bunu istismar eden, bu kaşrıtlığı kendisine yontan ve bu karşıtlık ortada dururken diğer tarafın işine yaramayacak ya da yarayacak hamlelerden imtina eden bir HDP ve eksenindeki ittifak anlayışı, sığ bir değerlendirmedir.
Parti kapatılsın diyeceksiniz yine HDP'yi kriminalize eden devlet aklına hizmet eden açıklamalarda bulunacaksınız, 6 parti bir araya geleceksiniz, parlamenter sistemi tartışacaksınız ve HDP'ye davetiye bile göndermeyeceksiniz... Ki HDP onlarla yan yana durma konusunda ısrar içinde de değil.