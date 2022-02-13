HDP’li isimlerden CHP, SP, İP, Gelecek, DEVA, DP toplantısına tepki! Hasip Kaplan: Kürt düşmanı ittifak! Sosyal medyada alay konusu oldular

Erdoğan karşıtlığı uygulamalarından, pratik politikalarından, Türkiye halkına yaşattığı acılardan kaynaklıdır. Yoksa biz bir siyasi tercihi olarak sadece Erdoğan karşıtlığına kilitlenmiş bir siyasi anlayış değiliz.

"6 PARTİ BİR ARAYA GELECEKSİNİZ, HDP'YE DAVETİYE BİLE GÖNDERMEYECEKSİNİZ..."

Bunu istismar eden, bu kaşrıtlığı kendisine yontan ve bu karşıtlık ortada dururken diğer tarafın işine yaramayacak ya da yarayacak hamlelerden imtina eden bir HDP ve eksenindeki ittifak anlayışı, sığ bir değerlendirmedir.

Parti kapatılsın diyeceksiniz yine HDP'yi kriminalize eden devlet aklına hizmet eden açıklamalarda bulunacaksınız, 6 parti bir araya geleceksiniz, parlamenter sistemi tartışacaksınız ve HDP'ye davetiye bile göndermeyeceksiniz... Ki HDP onlarla yan yana durma konusunda ısrar içinde de değil.