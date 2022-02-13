Altı benzemezin toplantısında HDP'nin olmaması yeni bir oyun mu? Gizli ortaklık devam mı ediyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

BİR TEPKİ DE HDP'Lİ HÜDA KAYA'DAN GELDİ

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise altı muhalefet liderinin bir araya gelişine tepki gösterdi. Kaya "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" ifadelerini kullandı.

"HDP'NİN YARISI BİLE ETMEZLER"

6 muhalefet partisinin HDP'siz ittifakını eleştiren Pervin Buldan, "6 partiden birini ayırın diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı etmez. O yüzden biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacak. Biz öyle kolay lokma değiliz." ifadelerini kullandı.