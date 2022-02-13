Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.02.2022 17:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 17:18
    ABONE OL

    Altı benzemezin toplantısında HDP'nin olmaması yeni bir oyun mu? Gizli ortaklık devam mı ediyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün gerçekleştirdiği toplantıya HDP’nin çağrılmaması büyük dikkat çekmişti. Yine gizli bir seçim stratejisi mi yoksa HDP’yi yok saymak mı tartışmaları devam ederken HDP’li isimlerden tepki üstüne tepki geldi. HDP’nin tepkisini gören Kemal Kılıçdaroğlu, “HDP’yi yok saymıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklaması HDP ile gizli ortaklığın devam ettiğini gözler önüne serdi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin tesislerinde dün buluştu. Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi.

    CUMHURBAŞKANI ADAYININ GÖRÜŞÜLMEDİĞİ AÇIKLANDI
    Ankara'da bir masanın etrafında buluşarak bir araya gelen muhalefet liderleri yaptıkları açıklamada "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi" mevzusunun konuşulduğunu açıklandı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğu çok önceden açıklanmışken, bu toplantı sonrası muhalefettin hâlâ Cumhurbaşkanı adayını açıklamamış olması dikkat çekti.

    HDP ZİRVEYE TEPKİ GÖSTERDİ: "HDP'Yİ YOK SAYAN..."
    HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada muhalefet partisi genel başkanlarının zirvesi hakkında şunları söyledi:

        "Diyoruz ki parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğiz, en geniş demokrasi ittifakıyla gireceğiz. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi için de bütün muhalefet partileriyle diyalog ve müzakere istiyoruz. Eğer muhalefet partileri bizlerle geçiş sürecini, önümüzdeki dönemin temel ilkelerini, seçime kadar olan dönemdeki haksızlıkların ve tahribatların tamiri konusunu müzakere ederlerse ortak aday fikrine de açığız. Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur."

        BİR TEPKİ DE HDP'Lİ HÜDA KAYA'DAN GELDİ
        HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise altı muhalefet liderinin bir araya gelişine tepki gösterdi. Kaya "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" ifadelerini kullandı.

        "HDP'NİN YARISI BİLE ETMEZLER"
        6 muhalefet partisinin HDP'siz ittifakını eleştiren Pervin Buldan, "6 partiden birini ayırın diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı etmez. O yüzden biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacak. Biz öyle kolay lokma değiliz." ifadelerini kullandı.

        BİR TEPKİ DE HDP'Lİ HASİP KAPLAN'DAN
        Geçtiğimiz yıl Ocak ayında sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'a küstahça tehditler savuran HDP'li Hasip Kaplan 6 liderin bir araya geldiği toplantıya HDP'nin davet edilmemesine tepki gösteren isimlerden biri oldu.

            Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 liderin verdiği pozu paylaşan Hasip Kaplan, "Kürt Düşmanı İttifak" sözlerini kullandı.

            KILIÇDAROĞLU HDP'YE YEŞİL IŞIK YAKTI: "HDP'Yİ YOK SAYMIYORUZ!"
            Kılıçdaroğlu, HDP'li kimi isimlerin açıklamaları sonrasında, altı muhalefet partisi liderinin zirvesine HDP'nin neden davet edilmediğine yönelik açıklamada bulundu.

            Kılıçdaroğlu, HDP'nin neden davet edilmediğine yönelik soruya cevap verirken HDP'ye yeşil ışık yakarak, "HDP'yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geçiş çalışmasını yürüten altı parti arasında yapıldı. Biliyorsunuz altı partinin genel başkan yardımcıları birlikte çalıştılar ve bir metin hazırladılar. Çok iyi çalışılmış, çok zengin bir metin. Metin üzerinde altı genel başkanın bir görüş ayrılığı yok. Bu süreçte biz her parti ile görüştük. Bu görüşmelerimiz sürecek. HDP'yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Kamuoyuyla da zaten paylaşıyoruz. Bir sorun yok" ifadelerini kullandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            KDV indirimi sonrası ürünlerin yeni fiyatları
            Haberler Güncel Altı benzemezin toplantısında HDP'nin olmaması yeni bir oyun mu? Gizli ortaklık devam mı ediyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
                SON DAKİKA