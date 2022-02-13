Altı benzemezin toplantısında HDP'nin olmaması yeni bir oyun mu? Gizli ortaklık devam mı ediyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin tesislerinde dün buluştu. Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI ADAYININ GÖRÜŞÜLMEDİĞİ AÇIKLANDI
Ankara'da bir masanın etrafında buluşarak bir araya gelen muhalefet liderleri yaptıkları açıklamada "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi" mevzusunun konuşulduğunu açıklandı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğu çok önceden açıklanmışken, bu toplantı sonrası muhalefettin hâlâ Cumhurbaşkanı adayını açıklamamış olması dikkat çekti.
HDP ZİRVEYE TEPKİ GÖSTERDİ: "HDP'Yİ YOK SAYAN..."
HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada muhalefet partisi genel başkanlarının zirvesi hakkında şunları söyledi: