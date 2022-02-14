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    • 14.02.2022 09:24
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    SON DAKİKA: Hakkari'de Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı! 555 personel katılıyor

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 555 personelin katılımıyla Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı.

    555 personel katılıyor! O ilde Eren Kış-25 başlatıldı

    Kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "EREN KIŞ-25 (HAKKARİ-OĞUL) ŞEHİT J.ASB.BÇVŞ. TİMUÇİN ALADAĞ Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (555) personel [(37) operasyonel tim] görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
        Çalışma izni ile ilgili flaş 30 gün detayı
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Hakkari'de Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı! 555 personel katılıyor
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