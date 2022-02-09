Sokakları karıştırmak isteyen PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Ağrı'da "Kobani modeli" denemesi

HDP KOBANİ İÇİN HALKI SOKAĞA DÖKMÜŞTÜ

HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu. O dönemde HDP Genel Merkezinin twitter sosyal paylaşım sitesinden "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" şeklinde bir çağrı yapıldı.



HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi. Çıkan olaylarda 2 polis memuru şehit oldu, 43 sivil hayatını kaybetti. 331'i polis memuru, 438'i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişinin yaralandı. Çatışmalarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu ise yaralı olarak ele geçirildi. 4 bin 291 şüphelinin gözaltına alındı. Türkiye genelinde 2 bin 389 olay meydana geldi. Olaylara 121 bin 899 göstericinin katıldı. 27'si kaymakamlık binasına 52'si emniyet binasına, 283'ü okul binalarına, 73'ü siyasi parti olmak üzere 2 bin 558 binaya saldırıda bulunulduğu ve zarar verildiği tespit edildi.

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