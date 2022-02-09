Sokakları karıştırmak isteyen PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Ağrı'da "Kobani modeli" denemesi

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü. HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkez Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta elektrik zammını bahane ederek eylem için çağrı yapıldı. Yazıda ayrıca işçilerin zam talebi, sendikal eylemler, STK protestoları gibi eylemlerin de sahiplenilmesi için talimat verildi.
FATURA BAHANESİYLE SOKAKLARI ALEVLENDİRMEK İSTİYORLAR
HDP Genel Merkezinden gönderilen talimatlarda dikkat çeken kısımlar yer aldı. Örgütlere gönderilen talimat yazısında ayrıca 'öz yönetim' vurgusu da yapıldı. HDP örgütlerinin önümüzdeki günlerde artması beklenen gösterileri 'yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak' sahiplenmesi ve parti ambleminin olmadığı pankart, döviz görsellerinin kullanılmasını da istendi.
AĞRI DOĞUBEYAZIT'TA DENEDİLER
Sabah'ın haberine göre HDP sokak çağrısının ilk denemesini Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde attı. HDP'liler, "elektrik zammını" bahane ederek TEDAŞ ilçe binası önünde toplanan kalabalık, "Erdoğan istifa" sloganları attıkları görüldü. HDP Doğubeyazıt İlçe Teşkilatı'nın twitter hesabından "Bazid halkı, yetkililerin politikalarına karşı duruşunu yetkililere ve kurumlara gösterdi. Halkın Demokratik Partisi olarak halkımızın tavrından gurur duyuyoruz" paylaşımıyla provokasyonu kendilerinin düzenlediği bir kez daha ortaya çıktı.