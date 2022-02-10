CHP ve HDP 'sivil itaatsizlik'te el ele! Garo Paylan'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna destek: "Biz de ödemeyeceğiz"







"PROTESTOYA KATILIYORUZ BİZ DE FATURA ÖDEMEYECEĞİZ"

Sunucunun 'Yani siz de faturanızı ödemeyecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Paylan, "Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" diye konuştu.