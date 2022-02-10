CHP ve HDP 'sivil itaatsizlik'te el ele! Garo Paylan'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna destek: "Biz de ödemeyeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan paylaştığı videoda, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna Halkların Demokratik Partisi'nden destek açıklaması geldi.
HDP'li Garo Paylan, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ödememe provokasyonuna destek vereceklerini açıkladı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN TEKLİFİNİ DEĞERLİ BULUYORUZ"
Paylan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifini değerli buluyoruz. Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz" ifadelerini kullandı.