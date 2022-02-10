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    • 10.02.2022 21:25
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    CHP ve HDP 'sivil itaatsizlik'te el ele! Garo Paylan'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna destek: "Biz de ödemeyeceğiz"

    CHP ve HDP siyasette yürüttükleri ittifakı 'sivil itaatsizlik' çağrısında da gösterdi. HDP'li Garo Paylan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna destek vererek bu çıkışın 'değerli' olduğunu söyledi. Paylan, "Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" diye konuştu.

    CHP ve HDP ’sivil itaatsizlik’te el ele!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan paylaştığı videoda, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.


    Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna Halkların Demokratik Partisi'nden destek açıklaması geldi.



    HDP'li Garo Paylan, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ödememe provokasyonuna destek vereceklerini açıkladı.




    "KILIÇDAROĞLU'NUN TEKLİFİNİ DEĞERLİ BULUYORUZ"
    Paylan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifini değerli buluyoruz. Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz" ifadelerini kullandı.




        "PROTESTOYA KATILIYORUZ BİZ DE FATURA ÖDEMEYECEĞİZ"
        Sunucunun 'Yani siz de faturanızı ödemeyecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Paylan, "Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" diye konuştu.
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        Haberler Güncel CHP ve HDP 'sivil itaatsizlik'te el ele! Garo Paylan'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna destek: "Biz de ödemeyeceğiz"
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