BAE'den Başkan Erdoğan'ın ziyareti hakkında dikkat çeken değerlendirme: "İkili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor"

BAE politikasının olumlu ve rasyonel olarak bölgesel kalkınma ile barışın lehine olduğunu ifade eden Gargaş, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABU DABİ'YE ZİYARETİ DE MÜREFFEH BİR GELECEĞİ GARANTİLEMEK ÜZERE BAĞLI KALDIĞIMIZ BU DOĞRULTUDA GERÇEKLEŞİYOR."

Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.