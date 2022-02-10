Türk Mukavemet Teşkilatı'na saldıran fondaş Ayşenur Arslan'ın babası Hüseyin Uyanık'ın MİT'te istihbaratçı olmadığı ortaya çıktı

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucularından Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, "illegal ve suikastçi bir örgüt" ifadeleriyle saldırması siyasetin ana gündemi oldu. Türkiye'den ve KKTC'den en üst düzeyden tepki alan Arslan ise suskunluğunu korurken fondaş provokatör hakkında gündemi sarsan gerçek ortaya çıktı.
Arslan 2008 yılında Aydın Doğan'ın fosil kalemlerinden Ayşe Arman'a verdiği röportajda anne ve babasının MİT'te önemli görevlerde üst düzey istihbaratçı olarak çalıştığını iddia etmiş ve bundan utandığını söylemişti.
AYŞENUR ARSLAN: İKİSİ DE MİT MENSUBU
İşte Ayşenur Arslan'ın o açıklaması:
"Anneniz babanız ne iş yapıyordu?
Enteresandır bizimkilerin hikayesi... Babam MİT'te çalışıyordu. Aslında annem de MİT'te çalışıyordu! İkisi de MİT mensubu. Gün geldi annemin görev alanını değiştirdiler. Benim hakkımdaki raporları görecek bir yerde çalışmasını istemediler...
"MİT'Çİ OLMALARI SİNİRİMİ BOZUYORDU"
Sizin hakkınızda neden rapor tutuluyordu ki?
O sıralar TRT'deyim, "Solcudur, bilmem nedir" diye raporlar gidiyordu MİT'e...
İnsanın hem annesinin hem babasının MİT'te çalışması acayip değil mi?
Çok acayip. Ama öyleydi.
İnsan olayı nasıl algılıyor: "Annemle babam ajan" gibi mi?