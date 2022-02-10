Türk Mukavemet Teşkilatı'na saldıran fondaş Ayşenur Arslan'ın babası Hüseyin Uyanık'ın MİT'te istihbaratçı olmadığı ortaya çıktı

Babam, görevi gereği Güneydoğu konusunda derinlemesine çalışmalar yapmıştı. Ve sonrasında, iki arkadaşıyla birlikte hazırladığı raporu MİT Müsteşarlığı'na sunmuştu. Raporda, kabaca ve özetle şu söyleniyordu: "Asker, bölge halkına, işgalci düşman ordusu gibi davranıyor. Bu tutum değişmezse, istikrar ve barış sağlanamaz.' Bu tespit ve öneri üzerine re'sen emekli edilerek MİT'ten kovulan babam, dava açmıştı."





Burada tırnak içindeki cümlelerin içerdiği yargının yanlışlığı bir yana büyük bir çelişki var. O da şu:



MİT'te bu tür spesifik raporları müsteşara sunabilmek için müsteşar yardımcılığı, hadi biraz daha esnetelim, daire başkanlığı görevini yürütmek gerekir. Ama Arslan'ın babasının MİT'teki görevinin bunlar olmadığı biliniyor. Baba Hüseyin Uyanık; idari kadroda şoför olarak görev yapıyordu.



Demek ki Arslan, babasının MİT'ten ayrılma sebebini çarpıtarak anlatıyor. Ayrıca Ayşenur Arslan'ın 2006 senesinde Haftalık Dergisi'nde çalışırken bana şunu söylediğini biliyorum: "Babam MİT'te işkence gördü. Bunun sorumlularından biri Mehmet Eymür'dür."



O dönemde 16 yıldır -ABD'de röportaj yaptığım 2000 yılından bu yana- tanıdığım Mehmet Eymür'e Arslan'ın bu iddiasını o zaman sordum: "Ben sadece örgütçüleri ve mafya liderlerini sorguladım. Sorguladığım meslektaş; Sabahattin Savaşman'dı. Arslan'ın babasını sorgulamadım. Hayal görüyor" dedi. Bugün yine arayıp sordum, "Tanımam, bilmem. Saçma sapan şeyler uyduruyor" dedi.



Arslan, TMT konusunda da hayal görüyor diyeceğim ama işin içinde manipülasyon var. Cehaletinden değil, kasıtlı olarak söylüyor. Devlete bir hıncı var, öteden beri. "Babamın MİT görevlisi olmasından utanırdım" bile diyen kendisi.



Öte yandan bilinçdışı bir öfkenin dışavurumu bu. Yoksa o tarihsel dönemleri hiç okumamış Z Kuşağı'ndan birinin bile sarf etmeyeceği bir cümle kurmuş.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın gerçeğe aykırı sözleriyle ilgili incelemesinden ne sonuç çıkacak bilemem, konunun bu kısmı uzmanlık alanım değil. Ama bana sorarsanız bu tür sorunlar, devlet veya onun kurumlarının baskısından çok toplumun, milletin baskısıyla daha kolay halledilir. Kamu vicdanında mahkûm olmak, ar duygusu olan kalem erbabını en çok ürküten şey olmalıdır."