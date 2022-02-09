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    • Güncel
    • 09.02.2022 21:26
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    • 09.02.2022 21:33
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    CHP yandaşı gazeteci Ayşenur Arslan'dan büyük hadsizlik: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı

    CHP yandaşı Halk TV'de sunuculuk yapan Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı (TMT) hedef alarak, 'illegal ve suikastçı' bir örgüt olarak nitelendirdi. Arslan'ın bu hadsizliğine AK Parti ve MHP'den çok sert tepki geldi.

    Yandaş Ayşenur Arslan’dan büyük hadsizlik!

    Adı sık sık yaptığı gaflar ve skandal açıklamalarla gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, bir kez daha haddi aştı.

    Sunduğu programda, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullandı.



    Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi.



    CHP yandaşı gazeteci Ayşenur Arslan'ın TMT'yi hedef alan hadsizliğine AK Parti kayıtsız kalmadı. Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.




        TMT KUVAYİ MİLLİYEDİR
        Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır... Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz." diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren #TMTKuvayiMilliyedir" ifadelerini kullandı.




        MHP'Lİ KARAKAYA'DAN SERT TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN
        Arslan'ın sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya da tepki gösterdi.

        Karakaya yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

        "Ayşenur Aslan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımlamıştır. TMT, Kuvayi Milliyenin Kıbrıs versiyonudur İhanetin geldiği noktaya bakın! Yazıklar olsun! Türk Milleti adına program sunucu ve Halk TV'den özür ve düzeltme bekliyoruz. Derhal"



        TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR? HANGİ AMAÇLA KURULMUŞTUR?
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz aylarda Rumların da hedef aldığı Türk Mukavemet Teşkilatı'nı şu sözlerle tanımlamıştı:

        "TMT bir saldırı örgütü değil, bir savunma örgütüdür. Terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulmuştur. EOKA terör örgütü gibi savunmasız insanları, kadınları, çocukları, yaşlıları katletmemiş, katliam ve soykırım uygulamamıştır. TMT, sadece Kıbrıs Türk halkının varlığını, namus ve haysiyeti ile insanca yaşama hakkını savunmuştur. Ve eğer TMT olmasaydı, Kıbrıs'ta ikinci bir Girit faciası yaşanacak, bir tek Türk bile sağ bırakılmayacaktı. Bu nedenlerle TMT kurucularına ve TMT'nin kahraman neferlerine minnet borcumuz vardır."
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