CHP yandaşı gazeteci Ayşenur Arslan'dan büyük hadsizlik: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı





TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR? HANGİ AMAÇLA KURULMUŞTUR?

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz aylarda Rumların da hedef aldığı Türk Mukavemet Teşkilatı'nı şu sözlerle tanımlamıştı:

"TMT bir saldırı örgütü değil, bir savunma örgütüdür. Terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulmuştur. EOKA terör örgütü gibi savunmasız insanları, kadınları, çocukları, yaşlıları katletmemiş, katliam ve soykırım uygulamamıştır. TMT, sadece Kıbrıs Türk halkının varlığını, namus ve haysiyeti ile insanca yaşama hakkını savunmuştur. Ve eğer TMT olmasaydı, Kıbrıs'ta ikinci bir Girit faciası yaşanacak, bir tek Türk bile sağ bırakılmayacaktı. Bu nedenlerle TMT kurucularına ve TMT'nin kahraman neferlerine minnet borcumuz vardır."