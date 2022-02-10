Ersin Tatar'dan CHP yandaşı Ayşenur Arslan'a TMT tepkisi: Bilmeden konuşuyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP yandaşı Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı için kullandığı skandal ifadelerle ilgili A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu.



Tatar'ın açıklamalarından satır başları;

TMT gibi bir direniş örgütünü farklı yansıtmak yanlıştır. Bilmeden konuşmamalı, başkalarının ekmeğine bal sürüyor.

HALİL FALYALI CİNAYETİ

Faillerin bulunması için Türkiye ile iş birliği içindeyiz.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ ÇALIŞMALARI

EASTMED Projesi'nin gerçekleşmeyeceğini söylemiştik. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki devlet temelinde olur.