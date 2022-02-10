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    • 10.02.2022 14:22
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    Ersin Tatar'dan CHP yandaşı Ayşenur Arslan'a TMT tepkisi: Bilmeden konuşuyor!

    Son dakika haberi! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP yandaşı Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı için kullandığı skandal ifadelerle ilgili A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Tatar, "Bilmeden konuşmamalı, başkalarının ekmeğine bal sürüyor." dedi

    takvim.com.tr
    Ersin Tatar’dan canlı yayında flaş açıklamalar

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP yandaşı Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı için kullandığı skandal ifadelerle ilgili A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu.


    Tatar'ın açıklamalarından satır başları;

    TMT gibi bir direniş örgütünü farklı yansıtmak yanlıştır. Bilmeden konuşmamalı, başkalarının ekmeğine bal sürüyor.

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