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    • 10.02.2022 10:29
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    • 10.02.2022 10:53
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    SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ayşenur Arslan'a tepki: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türk'ünün mücadelesinde büyük paya sahip "Türk Mukavemet Teşkilatı" için "illegal ve suikastçı bir örgüt" demesine sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu’ndan Arslan’ın skandal sözlerine tepki

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, CHP'li Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı için "illegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullanmasına sert tepki gösterdi.

    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    "TMT KKTC'NİN KUVAYİ MİLLİYE'SİDİR"
    "Büyük bir yanılgının olduğuna inanmak isterim. TMT KKTC'nin Kuvayi Milliyesidir. Böylesine bir Kuvayyi Milliye dediğimiz TMT'nin illagal işlerle anılması hepimizi üzer. Kıbrıs bir milli politikadır. Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin davasıdır Kıbrıs. İnşallah düzeltici bir açıklama yaparlar. Çünkü dün KKTC'de ve Türkiye'de infial yarattı açıklama. Kıbıs meselesine gelirsek hidrokarbonda gelir paylaşımı. Aslında Rublar evet dese samimi olsa AB'de Rumlara baskı yapsa çok kolay. Hakça gelir paylaşımı gerçekleştirilebilir. Doğu Akdeniz'deki gerginlik de böylece çözülmüş olur. Basit bir hakça paylaşımdan bahsediyoruz.

    "TMT MEZALİME KARŞI KIBRIS TÜRK HALKINI KORUMAK İÇİN KURULDU"
    Biz 54 sene müzakere ettik ve başarıya ulaşamadık. Bunun nedeni de Rum kesiminin tutumu olmuştur. TMT niye kuruldu bu mezalime karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kuruldu. 1960 anlaşmasında Kıbrıs Türklerine verilen hakları savunuyoruz. Rum kesimi tüm müzakerelerde masayı devirmiştir. Şimdi artık egemen eşitlik üzerinde samimi çaba sarfettik fakat şunu da söyledik bir daha federasyon adına müzakere yapmayacağız. İki egemen devlet kendi arasında nasıl bir iş birliğine gideceğini kendileri karar verirler. Bu olur olmaz başka bir şey. Son seçimlerde Ersin Tatar bunu savunarak gidip kazanmıştı. "

    NE OLMUŞTU?
    Adı sık sık yaptığı gaflar ve skandal açıklamalarla gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, bir kez daha haddi aştı.



    Sunduğu programda, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullandı.



        Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi.



        RTÜK HAREKETE GEÇTİ
        Söz konusu skandal açıklamaların ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.



        CHP yandaşı gazeteci Ayşenur Arslan'ın TMT'yi hedef alan hadsizliğine AK Parti kayıtsız kalmadı. Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.




            TMT KUVAYİ MİLLİYEDİR
            Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır... Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz." diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren #TMTKuvayiMilliyedir" ifadelerini kullandı.




            MHP'Lİ KARAKAYA'DAN SERT TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN
            Arslan'ın sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya da tepki gösterdi.

            Karakaya yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

            "Ayşenur Aslan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımlamıştır. TMT, Kuvayi Milliyenin Kıbrıs versiyonudur İhanetin geldiği noktaya bakın! Yazıklar olsun! Türk Milleti adına program sunucu ve Halk TV'den özür ve düzeltme bekliyoruz. Derhal"


            TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR? HANGİ AMAÇLA KURULMUŞTUR?
            KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz aylarda Rumların da hedef aldığı Türk Mukavemet Teşkilatı'nı şu sözlerle tanımlamıştı:

            "TMT bir saldırı örgütü değil, bir savunma örgütüdür. Terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulmuştur. EOKA terör örgütü gibi savunmasız insanları, kadınları, çocukları, yaşlıları katletmemiş, katliam ve soykırım uygulamamıştır. TMT, sadece Kıbrıs Türk halkının varlığını, namus ve haysiyeti ile insanca yaşama hakkını savunmuştur. Ve eğer TMT olmasaydı, Kıbrıs'ta ikinci bir Girit faciası yaşanacak, bir tek Türk bile sağ bırakılmayacaktı. Bu nedenlerle TMT kurucularına ve TMT'nin kahraman neferlerine minnet borcumuz vardır."
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ayşenur Arslan'a tepki: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir
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