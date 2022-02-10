SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ayşenur Arslan'a tepki: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir

NE OLMUŞTU?

Adı sık sık yaptığı gaflar ve skandal açıklamalarla gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, bir kez daha haddi aştı.





Sunduğu programda, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullandı.