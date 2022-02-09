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    • 10.02.2022 01:36
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    Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Ayşenur Arslan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan tepki: "TMT Kuvayi Milliyedir"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP yandaşı Halk TV'de sunuculuk yapan Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözlerine tepki göstererek "TMT, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur" açıklamasında bulundu.

    TMT Kuvayi Milliyedir

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TV sunucusu Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.



    Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir. TMT Kuvayi Milliyedir" ifadelerini kaydetti.




    CHP yandaşı Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullandı.

    Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi.



    RTÜK HAREKETE GEÇTİ
    Söz konusu skandal açıklamaların ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.
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        Haberler Güncel Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Ayşenur Arslan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan tepki: "TMT Kuvayi Milliyedir"
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