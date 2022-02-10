Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti. İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.
- Güncel
- 10.02.2022 17:17
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- Son Güncelleme:
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- 10.02.2022 17:17
Başkan Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda arasında telefon görüşmesi
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Duda, koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunurken; görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti. İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.