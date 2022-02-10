Başkan Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda arasında telefon görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti. İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.



Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN