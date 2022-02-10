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    • 10.02.2022 17:07
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    • 10.02.2022 17:17
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    SON DAKİKA! Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme! Gözaltı süreleri uzatıldı

    Son dakika haberine göre Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2’si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re’sen serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

    Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme!

    Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2'si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re'sen serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltında tutulduktan sonra savcılık huzurunda ifadesi alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklayarak cezaevine göndermişti. Suikasta ilişkin gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin ise TEM şubedeki işlemlerine devam edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si Ankara Adliyesi'ne getirilerek savcılık huzuruna çıkarıldı. Savcılığa ifade veren şüphelilerin re'sen serbest bırakıldığı belirtildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme! Gözaltı süreleri uzatıldı
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