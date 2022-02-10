Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.02.2022 16:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2022 16:25
    ABONE OL

    İlim Yayma Vakfı'ndan durdurulmuş inşaatı mühürleyen CHP'li İBB'ye sert tepki: Politik bir eylem olarak görüyoruz

    İlim Yayma Vakfı, Süleymaniye Camisi’nin yakınında yatay olarak yükselen öğrenci yurdunun inşaatını durduklarını, buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetki gaspı uygulayarak inşaatı mühürlemesinin kanunlara aykırı olduğunu beyan eden bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada CHP'li İBB'nin hukuksuz eylemine karşı harekete geçileceği belirtildi. Vakıf ilk açıklamasında yeni binanın yıkılandan daha küçük olduğunu açıklamıştı.

    İlim Yayma Vakfı’ndan CHP’li İBB’ye sert tepki

    Son günlerde İlim Yayma Vakfı tarafından Süleymaniye Camii altında yatay olarak inşa edilen öğrenci yurdu muhalefetin siyasi çarpıtmalarının hedefi olmuştu. Vakıf, geçtiğimiz günlerde Süleymaniye'ye zarar verecek binanın yapımından vazgeçilebileceği, gerekirse tek kat halinde yapılabileceğini açıklamıştı.

    Ardından İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, inşaatın durdurulduğunu belirterek "Konu sosyal medyada yayıldıktan sonra iki kez açıklama yaptık. Açıklamada, 'inşaatın Süleymaniye siluetine hiçbir şekilde zarar vermemesi gerektiğini kabul ediyoruz' diye belirttik. Sosyal medyadaki tepkileri anlayışla karşıladığımızı belirtmiş, inşaatı durdurduğumuzu söylemiştik. Açıklamalarımızı yaptıktan sonra inşaatı durdurduk. Hal böyleyken durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SENARYOSU İFŞA EDİLDİ

    İlim Yayma Vakfı'nın "Süleymaniye'nin ruhunu da vakfın hukukunu da koruyacağız!" başlıklı basın açıklaması şöyle:

    "İlim Yayma Vakfımızın Süleymaniye'deki yurt inşaatı, yapı kullanım izin belgeli eski binaya ve çevresindeki binalara göre daha yatay, kademelendirilmiş, hukuki ve teknik prosedürlere, yetkili kurulca onaylanmış yenileme ada avan projesine uygun ve ilgili kurullarca onaylıdır; yasaldır. Vakfımız, söz konusu inşaatla ilgili gerekli fedakarlığı yapacağını açıklamışken ve zaten inşaatı durdurmuşken; İBB'nin yetki gaspıyla hukuka aykırı olarak inşaatımızı mühürlemesini politik bir eylem olarak görüyor ve bu konuda Vakfımızın hukuk nezdinde haklarını kullanacağını beyan ediyoruz.

    İNŞAAT DURDURULDUKTAN SONRA İBB KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

        Kamuoyunun malumu olduğu üzere, 02.02.2022 tarihinde sosyal medyada Vakfımızın Süleymaniye'de gerçekleştirdiği yurt inşaatının görüntüsü ile tartışmalar başlamış ve gündemi epey meşgul etmiştir. Vakfımız ortaya çıkan bu duyarlılığa karşı konuya hassasiyetle eğilmiş ve hukuken herhangi bir problem olmamasına rağmen kamu vicdanını evveliyetle dikkate alarak gerekli fedakarlıkları yapacağını belirten bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamadan sonra inşaatı durdurmuştur. Bu açıklamamız İBB yetkililerince de "olumlu ve iyi niyetli bir açıklama" olarak adlandırılmasına rağmen inşaatımızın hukuksuz bir şekilde mühürlenmesi ile olay başka bir boyut kazanmıştır.

        YIKILAN ESKİ HANI İKİ HAYIR SEVER YURT YAPILMASI ŞARTIYLA BAĞIŞLADI

        "Vatana ve millete faydalı olabilecek iyi insanlar yetiştirmek" misyonuyla yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren Vakfımız, Süleymaniye'de 2 hayır sever tarafından yurt yapılması koşuluyla bağışlanan ve çok eski bir yapı olması hasebiyle risk teşkil eden iş hanını yıkarak Nisan 2020'de bağış amacına uygun bir şekilde yurt inşaatına başlamıştır. Vakfımız ticari olarak kullanılması halinde, yüksek tutarda gelir elde edilebilecek bir taşınmazı gecikmeksizin yıkarak yerine "Süleymaniye'nin ruhuna" uygun yurt projesiyle bölgedeki olumsuz sosyal yapıyı nispeten azaltmak ve gençlerimizin barınma ihtiyacına yardımcı olarak eğitim hayatlarına destek olmayı amaçlamıştır.

        "HER TÜR FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU BİLDİRMİŞTİK"

        Vakfımızın, eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, kademelendirilmiş, Süleymaniye mimarî siluetine uygun bir çalışma yaptığını çeşitli mecralarda ifade etmiş ve bu çalışmanın da ilgili kurum ve kuruluşlarca onaylandığını detaylı bir şekilde vurgulamıştık. Süleymaniye'nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu ve ilgili kurum ve kuruluşları göreve davet ettiğimizi bildirmiştik. Kamuoyunun malumu olduğu üzere Vakfımız, inşaatı durdurmuştur.

        "İBB TARAFINDAN HUKUK DIŞI BİR ŞEKİLDE MÜHÜRLENMİŞTİR"

            Yurt inşaatımız, projeyi denetleme yetkisi bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuk dışı bir şekilde mühürlenmiştir.
            Söz konusu inşaat hukuki ve teknik prosedürlere, yetkili kurulca onaylanmış yenileme ada avan projesine uygundur. Bahsedildiği gibi inşaatla ilgili gerekli onaylar, "iki seçim arasında" değil mevcut İBB yönetiminin görevde olduğu dönemde alınmıştır. Hal böyleyken aynı yönetimin hukuka aykırı olarak ve yetki gasbı yaparak mühürleme işlemi yapmasını kınıyoruz. Kaldı ki Vakfımıza ulaşmış herhangi bir yazı veya belge bulunmamaktadır. İBB yetkilileri beyan ettiklerinin aksine Vakfımızla hiçbir şekilde iletişime geçmemiştir. Söz konusu yurt inşaatının ruhsatlı olduğunu açık ve net bir şekilde ifade eden İBB'nin Süleymaniye ile ilgili problemlerin çözümü için herhangi bir plan dahi ortaya koymamışken sadece Vakfımız üzerinden bu konuyu tartışmaya devam etmesini politik bir çaba olarak görüyoruz.

            "İYİ NİYETLİ YAKLAŞIMLARIMIZA RAĞMEN..."

            Vakıf olarak iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen mülkiyet hakkımızın kullanılmasının İBB tarafından hukuka aykırı bir şekilde engellenmiş olmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi beyan ediyor, her türlü kanuni hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz.

            "POLİTİK ÇIKARLARIN DEĞİL..."

            Bir kez daha vurguluyoruz ki eğer gerçekten mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavır değil iş birliğini önceleyen bir anlayışı odağımıza almalıyız. Politik çıkarların değil, tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Tüm paydaşların iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda sorunun Süleymaniye'nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inanıyoruz."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yalnız Kurt son fragman izle
            Haberler Güncel İlim Yayma Vakfı'ndan durdurulmuş inşaatı mühürleyen CHP'li İBB'ye sert tepki: Politik bir eylem olarak görüyoruz
                SON DAKİKA