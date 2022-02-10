İlim Yayma Vakfı'ndan durdurulmuş inşaatı mühürleyen CHP'li İBB'ye sert tepki: Politik bir eylem olarak görüyoruz

Son günlerde İlim Yayma Vakfı tarafından Süleymaniye Camii altında yatay olarak inşa edilen öğrenci yurdu muhalefetin siyasi çarpıtmalarının hedefi olmuştu. Vakıf, geçtiğimiz günlerde Süleymaniye'ye zarar verecek binanın yapımından vazgeçilebileceği, gerekirse tek kat halinde yapılabileceğini açıklamıştı.
Ardından İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, inşaatın durdurulduğunu belirterek "Konu sosyal medyada yayıldıktan sonra iki kez açıklama yaptık. Açıklamada, 'inşaatın Süleymaniye siluetine hiçbir şekilde zarar vermemesi gerektiğini kabul ediyoruz' diye belirttik. Sosyal medyadaki tepkileri anlayışla karşıladığımızı belirtmiş, inşaatı durdurduğumuzu söylemiştik. Açıklamalarımızı yaptıktan sonra inşaatı durdurduk. Hal böyleyken durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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İlim Yayma Vakfı'nın "Süleymaniye'nin ruhunu da vakfın hukukunu da koruyacağız!" başlıklı basın açıklaması şöyle:
"İlim Yayma Vakfımızın Süleymaniye'deki yurt inşaatı, yapı kullanım izin belgeli eski binaya ve çevresindeki binalara göre daha yatay, kademelendirilmiş, hukuki ve teknik prosedürlere, yetkili kurulca onaylanmış yenileme ada avan projesine uygun ve ilgili kurullarca onaylıdır; yasaldır. Vakfımız, söz konusu inşaatla ilgili gerekli fedakarlığı yapacağını açıklamışken ve zaten inşaatı durdurmuşken; İBB'nin yetki gaspıyla hukuka aykırı olarak inşaatımızı mühürlemesini politik bir eylem olarak görüyor ve bu konuda Vakfımızın hukuk nezdinde haklarını kullanacağını beyan ediyoruz.
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