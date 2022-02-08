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    • Yaşam
    • 08.02.2022 19:32
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    • 08.02.2022 19:39
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    CHP'li İBB her koldan vatandaşa hayatı zorlaştırıyor! Su tankeri arıza yapınca yolda kaldı caddede trafik durdu

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kötü yönetim hayatı her geçen gün zorlaştırıyor. İETT araçlarının arızalanması İstanbulları çileden çıkartırken şimdi de bir su tankeri arıza yaptı. Arızanın ardından caddede trafik yoğunluğu oluştu.

    İHA
    İBB her koldan vatandaşa hayatı zorlaştırıyor

    İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri Topkapı'da arıza yaptı. Arızadan dolayı 10. Yıl Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.



    İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri saat 18.00 sıralarında Topkapı 10. Yıl Caddesi'nde seyir halindeyken arıza yaptı.

    Su tankerinin bir anda caddenin ortasında durması sonucu trafikte yoğunluk oluştu.

        TRAMVAY KADINA ÇARPTI
        Sabah saatlerinde Cibali - Alibeyköy seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak sürükledi.

        Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN!
        Geçtiğimiz günlerde de bir İETT aracı yanmıştı. Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada aynı yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, araçtaki su hortumuyla yangını söndürdü.
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        Bloomberg’in haberine yalanlama
        Haberler Yaşam CHP'li İBB her koldan vatandaşa hayatı zorlaştırıyor! Su tankeri arıza yapınca yolda kaldı caddede trafik durdu
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