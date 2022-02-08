CHP'li İBB her koldan vatandaşa hayatı zorlaştırıyor! Su tankeri arıza yapınca yolda kaldı caddede trafik durdu

Su tankerinin bir anda caddenin ortasında durması sonucu trafikte yoğunluk oluştu.
Su tankerinin bir anda caddenin ortasında durması sonucu trafikte yoğunluk oluştu.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN!
Geçtiğimiz günlerde de bir İETT aracı yanmıştı. Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada aynı yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, araçtaki su hortumuyla yangını söndürdü.