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İlim Yayma Vakfı'ndan "Süleymaniye Camii" açıklaması: Mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır

İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan bir binanın Süleymaniye Camii'nin siluetini kapattığı iddia edilmişti. Vakıf'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada "Vakfımız, kapalı alan ve yükseklik itibariyle yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır." ifadeleri kullanıldı. Vakıf ayrıca, binanın eski ve yeni halini bütün perspektifleriyle paylaştı.

06.02.2022 15:23 - Son Güncelleme: 06.02.2022 15:30
İlim Yayma Vakfı’ndan Süleymaniye Camii açıklaması: Mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır

Süleymani Camii'nin hemen önündeki inşaat ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

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İlim Yayma Vakfı’ndan Süleymaniye Camii açıklaması: Mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır

Konuyla ilgili açıklama İlim Yayma Vakfı tarafından yapıldı.

İlim Yayma Vakfı açıklaması şöyle:

İlim Yayma Vakfı’ndan Süleymaniye Camii açıklaması: Mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır

"Vatana ve millete faydalı olabilecek iyi insanlar yetiştirmek" misyonuyla yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren İlim Yayma Vakfı, İstanbul İli Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu'nda yurt yapılması koşuluyla iki hayırsever tarafından bağışlanan Fetva Han isimli iş hanını, bağış amacına uygun olarak inşa etmek için Nisan 2020 tarihi itibariyle yıkarak yurt inşaatına başlamıştır.

İlim Yayma Vakfı’ndan Süleymaniye Camii açıklaması: Mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır

Söz konusu bina, yıkılmadan önce tek kütle halinde ticari amaçla kullanılan binadan yaklaşık %20 daha küçük inşa edilmiştir.

İlim Yayma Vakfı’ndan Süleymaniye Camii açıklaması: Mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır

Vakfımız, ticari olarak kullanılması halinde yüksek tutarda gelir elde edilebilecek bir taşınmazı yıkıp yerine yurt projesiyle bölgedeki olumsuz sosyal yapıyı nispeten azaltmayı amaçlamıştır.

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