İlim Yayma Vakfı'ndan "Süleymaniye Camii" açıklaması: Mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır

"Vatana ve millete faydalı olabilecek iyi insanlar yetiştirmek" misyonuyla yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren İlim Yayma Vakfı, İstanbul İli Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu'nda yurt yapılması koşuluyla iki hayırsever tarafından bağışlanan Fetva Han isimli iş hanını, bağış amacına uygun olarak inşa etmek için Nisan 2020 tarihi itibariyle yıkarak yurt inşaatına başlamıştır.