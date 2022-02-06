İlim Yayma Vakfı'ndan "Süleymaniye Camii" açıklaması: Mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır
İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan bir binanın Süleymaniye Camii'nin siluetini kapattığı iddia edilmişti. Vakıf'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada "Vakfımız, kapalı alan ve yükseklik itibariyle yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır." ifadeleri kullanıldı. Vakıf ayrıca, binanın eski ve yeni halini bütün perspektifleriyle paylaştı.
06.02.2022 15:23
- Son Güncelleme: 06.02.2022 15:30
"Vatana ve millete faydalı olabilecek iyi insanlar yetiştirmek" misyonuyla yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren İlim Yayma Vakfı, İstanbul İli Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu'nda yurt yapılması koşuluyla iki hayırsever tarafından bağışlanan Fetva Han isimli iş hanını, bağış amacına uygun olarak inşa etmek için Nisan 2020 tarihi itibariyle yıkarak yurt inşaatına başlamıştır.