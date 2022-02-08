İlim Yayma Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na Süleymaniye yanıtı: İBB hukuka aykırı mühürleme işlemi yapmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camisi çevresinde bulunan ve silüet tartışmalarına konu olan yurt binası inşaatını mühürledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan, "Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul'un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz." paylaşımını yaptı.

YETKİ İBB'DE DEĞİL YAPILAN HUKUKSUZLUK

İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamada projenin denetim yetkisinin İBB'de olmadığı belirtilerek, "Bu çerçevede yurt inşaatı hukuki ve teknik prosedürlere uygun olduğu halde İBB'nin hukuka aykırı olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasına anlam vermemiz mümkün değidir." ifadelerine yer verildi.

Vakıftan yapılan açıklama şu şekilde:

"Süleymaniye'deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İBB'de değildir. Vakfımız, ilgili kurumları göreve çağırarak alınacak kararlar doğrultusunda söz konusu inşaatla ilgili gerekli adımları atacağını açıklamış ve bu kapsamda alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur. Bu çerçevede, yurt inşaatı hukuki ve teknik prosedürlere uygun olduğu halde İBB'nin hukuka aykırı olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasına anlam vermemiz mümkün değildir.

Mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavır değil işbirliğini önceleyen bir anlayış faydalı olacaktır. Politik çıkarların değil, tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm paydaşların aynı zeminde ve iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda her sorunun Süleymaniye'nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inancımız tamdır."

DURDURULAN İNŞAATI MÜHÜRLEDİLER

İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, "İnşaatı durdurduğumuzu söylemiştik Açıklamalarımızı yaptıktan sonra inşaatı durdurduk. Hal böyleyken durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." dedi.

"DURMUŞ BİR İNŞAATIN MÜHÜRLENMİŞ OLMASINI KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, inşaatın durdurulduğunu vurgulayarak, "İki kez açıklama yaptık. Açıklamada, 'inşaatın Süleymaniye silüetine hiçbir şekilde zarar vermemesi gerektiğini kabul ediyoruz' diye belirttik. Sosyal medyadaki tepkileri anlayışla karşıladığımızı belirtmiş, inşaatı durdurduğumuzu söylemiştik. Açıklamalarımızı yaptıktan sonra inşaatı durdurduk. Hal böyleyken durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Öte yandan biz bir vakıfız. Çalışmalarımızı vakfımızın amaçları doğrultusunda yapıyoruz. Hiçbir şekilde siyasi polemiklerin tarafı olmayacağız. Süleymaniye konusunda hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımızla aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Bizi uyaran vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim inşaatımızın gölgesi dahi Süleymaniye'nin üstüne düşmeyecek. İnşaatı zaten durdurmuş ve kurulların alacağı karara uyacağımızı söylemiştik. Bunun bir siyasi malzeme haline dönüştürülmesi en istemediğimiz şeydi. Bundan sonra biz bu konuda açıklama yapmayacağız. Vakfımızın inşaatı ile ilgili mimari açıdan çalışmaları yapacağız ve Süleymaniye'nin kubbelerinden görünen görüntüleri ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

"SÜLEYMANİYE'NİN KUBBELERİNİ AŞAN BİR BİNA OLMAYACAK"

İnşaatın Süleymaniye Camii'nin manzarasını kapatmayacağını belirten Alan, "Orası bize yurt yapmak şartıyla bağışlanmış bir yer yurt yapılsa dahi hiçbir şekilde Süleymaniye'nin kubbelerini aşan bir bina olmayacak. Hiç kimse Süleymaniye'nin bahçesinden baktığında o görüntüyü görmeyecek. Biz onunla ilgili projemize ilgili kurulların kararları doğrultusunda hareket edeceğiz. Süleymaniye'de tek bir bina yok, orayı çerçeveleyen onlarca bina var. Kamuoyunun Süleymaniye'yi tartışması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.