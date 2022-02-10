CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna tepki: Siyasi cinlik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını ödemeyeceği açıklamasıyla vatandaşa "siz de ödemeyin" sivil itaatsizlik mesajı vermesine ilişkin önemli değerlendirmeler geldi.
A Haber ekranlarında konuyu masaya yatıran Haktan Ünsal'ın konuğu olan gazeteci Emin Pazarcı ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş zaten yapılmakta olan bir düzenlemenin üzerine konmak için siyasi cinlik yaptığı ve kıymetsiz bir çıkış olduğunu belirtti. İşte yayından öne çıkanlar ve elektrik faturalarına dair hükümetin yaptığı hazırlıklar...
FİTİLİ ATEŞLEYEN HDP
Emin Pazarcı: Elektrik faturalarıyla ilgili sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık ve net olarak toplumu geriyor. Toplumu tahrik ediyor. Sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Yeni "Ben fatura ödemeyeceğim" diyerek adeta siz de ödemeyin mesajı çıkarılacak bir vatandaşa çağrıda bulunuyor. Bu konuda ilk eylemleri sokak çağrılarını başlatan biliyorsunuz HDP'ydi. HDP'nin bu çağrılarını ilk olarak Kars'ta birtakım İYİ Partili bazı siyasiler sokağa çıktılar açıklama yaptılar. Çeşitli yerlerde hareketlenmeler oldu ve nihayet sayın Kılıçdaroğlu da böyle bir tahrik içine girdi.
SİYASİ CİNLİK YAPIYOR
Tabi bunun başka boyutları da var. Birkaç gündür iktidar mensupları önümüzdeki günlerde yeni bir düzenlemenin ortaya çıkacağını belirtiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu da ön almak istedi. Böyle bir çalışmanın olduğunu düşünerek "Ben dedim yaptılar"a getirmek istiyor. Bunun adı siyasi cinliktir. Çözüm diyor projesi yok. Sadece ve sadece işi sündürmek ve kirletmek ve oradan siyasi ran elde etmek için yapılan bir açıklama. Başka bir izahı yok.