CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna tepki: Siyasi cinlik

DEĞERLENDİRMEYE DEĞMEYECEK KIYMETSİZ, VİZYONSUZ ŞEYLER

İhsan Aktaş: Devlet yöneticileirnin vasfı kamu düzeninin bozulmamasını sağlamaktır. Milletin canı sadece elektrikle yanmıyor ki CHP'li belediyelerin yönettiği doğalgazda da benzer durumlar oluyor. 100 bin kişi doğalgaz faturasını ödemezse İGDAŞ diye bir kurum kalmaz ortada. Bu konuda çalışmalar yapılmasını teşvik edebiliriniz. Ancak şu an yaptıkları değerlendirmeye alınmayacak kadar kıymetsiz şeyler. Fazla ciddiye alındı ucuz numaraları. Bir vizyon, bir gelecek tasarımı koymuyorlar.

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN AÇIKLAMIŞTI; ZATEN DÜZENLEME YAPILIYOR...

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın elektrik faturaları dahil vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen tüm sorumlu şirket ve kuruluşlarla ilgili düzenlemenin haberini vermiş "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." demişti.