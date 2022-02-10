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    • 10.02.2022 16:30
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    Hakkari, Karaman, Bitlis, Gümüşhane, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma okullarda kar tatili var mı? MEB - Valilik son dakika...

    11 Şubat 2022 yarın kar tatili var mı sorusunun yanıtı günün en çok sorgulatılanları arasında yer aldı. pek çok ilimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil olup olmayacağı öğrencileir ve velileri tarafından merak ediliyor. Bu hafta bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Peki, Hakkari, Karaman, Bitlis, Gümüşhane, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma kar tatili olan iller hangileri? İşte MEB - Valilik son dakika kar tatili açıklamaları!

    takvim.com.tr
    Hakkari, Karaman, Bitlis, Gümüşhane, Niğde’de yarın okullar tatil mi?

    Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeler merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, bugün çoğu ilde kar yağışı etkisini arttırmaya devam ediyor. Özellikle 11 Şubat Cuma günü Hakkari, Karaman, Bitlis, Gümüşhane, Niğde'de yarın okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, Hakkari, Karaman, Bitlis, Gümüşhane, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma kar tatili olan iller hangileri? İşte MEB - Valilik son dakika kar tatili açıklamaları!

    11 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

    11 Şubat'ta kar tatili ile ilgili henüz herhangi bir il Valiliğinden açıklama gelmedi. Kar tatili açıklamaları geldiğinde haberimizde yer verilecektir. En güncel haberler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, , Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'un güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ, ani sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'un güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Hakkari, Karaman, Bitlis, Gümüşhane, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma okullarda kar tatili var mı? MEB - Valilik son dakika...
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