Hakkari, Karaman, Bitlis, Gümüşhane, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma okullarda kar tatili var mı? MEB - Valilik son dakika...

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeler merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, bugün çoğu ilde kar yağışı etkisini arttırmaya devam ediyor. Özellikle 11 Şubat Cuma günü Hakkari, Karaman, Bitlis, Gümüşhane, Niğde'de yarın okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, Hakkari, Karaman, Bitlis, Gümüşhane, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma kar tatili olan iller hangileri? İşte MEB - Valilik son dakika kar tatili açıklamaları!
11 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
11 Şubat'ta kar tatili ile ilgili henüz herhangi bir il Valiliğinden açıklama gelmedi. Kar tatili açıklamaları geldiğinde haberimizde yer verilecektir. En güncel haberler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.